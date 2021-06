RODILA SE BEBA GORILE U PRIRODNOM OKRUŽENJU! Roditelji dovedeni iz evropskih zoo-vrtova u Gabon! (VIDEO)

"Ovo su izvanredne vesti, svetski vrlo važne za očuvanje ove kritično ugrožene vrste", rekla je Delfin Delor, pomoćnica direktora Zuparka iz Sent Egnan u Francuskoj, a prenosi Frans Pres.

Bebina majka Mayombé (Majombe) rođena je u zoološkom parku Boval, a otac Đongo u zoološkom vrtu Port Limpn (Velika Britanija). Prema predstavnicima Fondacije Aspinal, nevladine organizacije koja prati gorile ponovo uvedene u nacionalni park Platé Batéké u Gabonu, beba gorile rođena je u noći između 13. i 14. juna i čini se da je dobrog zdravlja.

My lovely Djongo, who was part of a family I studied @portlympnepark for a decade has been re-wilded to Gabon by @AspinallCharity @tonyking643 . He & beautiful partner Mayombe (both born in captivity) welcomed their first baby. I'm gushing with happiness. https://t.co/one4rQnlCS

"Priroda je brutalna. Sve se može dogoditi. Ova beba je krhka, ali trenutno Mayombé (13 godina) drži svoju novorođenu bebu u savršenom položaju i dobro je hrani", rekla je Debor.

"Đongo (15 godina) im prilazi vrlo polako. Čak smo ga videli na snimcima kamera, koje se aktiviraju kada životinje prođu, kako dodirne bebu. Majka mu to dopušta. Muške gorile imaju ulogu u razvoju njihovog potomstva", navodi Debor koja najavljuje dovođenje još jedne ženke rođene u Engleskoj.

A baby gorilla has been born in the wild for the first time to parents born on captivity in Europe, who were returned to Gabon from the UK. The baby was born in Batéké Plateau National Park to mother Mayombe and father Djongo, under a programme run by the @AspinallCharity. pic.twitter.com/8TmlXR1tYu