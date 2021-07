MLADIĆ SE PROBUDIO USRED OPERACIJE: Podigao sam glavu i video svoj GRUDNI KOŠ OTVOREN

Jedan korisnik Redita nedavno je sa ostalima podelio svoje mučno iskustvo kada se probudio usred operacije pluća. Hitna intervencija obavljena je zbog spontanog kolapsa plućnog krila, pa lekari nisu stigli ni do operacione sale, te se prava drama odigrala iza paravana u Hitnoj pomoći.

Kako objašnjava neimenovani mladić u postu, stepen kolapsa plućnog krila bio je veći od 75 posto kada je doveden u bolnicu, pa su hirurzi morali da mu uvuku cev u grudni koš. Kao sedativ koristili su ketamin, koji se danas u vrlo retkim slučajevima koristi na ljudima, a da zlo bude veće, operacija koja je trebalo da traje 10 minuta - odužila se na 45, prenosi "Unilad".

Budim se i dižem glavu, gledam dole i vidim kako mi se hirurške stezaljke zabijaju u rebra, a hirurg sa moje desne strane nosi krvave rukavice. Njegov pomoćnik stajao je sa leve strane i još oko 5 ljudi, medicinskih sestrala i možda radiologa, posmatralo je tok moje operacije. Hirurg zastaje na sekundu, okreće se prema svima i kaže: "Nismo mu dali dovoljno ketamina". Posebno se sećam jedne medicinske sestre koja je stajala kod mojih nogu i izgledala kao da je upravo videla duha. Da budem iskren, verovatno sam i izgledao zaposednuto", napisao je mladić u objavi.

Kada je pacijent omamljeno pitao: "Koliko još?", rečeno mu je da je operacija skoro završena, međutim kako piše, u tom trenutku osetio je snažan bol i onesvestio se.

"Nije bilo gotovo. Od bola sam vrisnuo toliko glasno da me je čuo brat iz Australije, koji je telefonirao sa mojim ocem, koji je stajao na 20 metara. Onesvestio sam se, zatim ponovo probudio, ali ovaj put se ne sećam mnogo osim saznanja da se to dogodilo i zatim se ponovo onesvestio. Treći put konačno sam se probudio u sobi i tati, koji je sedeo na stolici pored kreveta, rekao: "Sećam se svega". Prihvatio sam činjenicu da to neću ni zaboraviti, bar ne neko vreme", piše mladić.

U nastavku dodaje kako još uvek ima problema sa spavanjem, nakon mesec dana i slika koje je video u bolnici, pa ga mučno iskustvo svakodnevno proganja. Uprkos tome, ne namerava da tuži bolnicu, jer bi to bio dugotrajan proces, koji mu neće pomoći da prevaziđe ono što se dogodilo.