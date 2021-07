DRAMA U BEČU: Žena kupatilu zatekla PITONA! Dok je policija stigla ZMIJA JE POBEGLA...

Još jedna Austrijanka (68) je srela pitona u svom wc-u, prenose bečki mediji.

Podsetimo, početkom nedelje je muškarca (65) u Gracu piton ugrizao za genitalije dok je sedeo na wc šolji i lakše ga povredio.

Sada je žena u Beču pozvala policiju jer je videla ''otprilike metar dugu, tamnu zmiju'' pre nego što sela na wc šolju.

Ungewöhnlicher Zufall - wie letzte Woche in #Graz findet auch eine Frau gestern eine Schlange in ihrer Toilette. Das von unseren Kolleg*innen verständigte Wildtierservice befreit die Python aus dem WC & bringt sie in ein Tierquartier. #Presseaussendungen: https://t.co/BnVBAwAkt2 pic.twitter.com/qmYQRvZeQo