OVAJ KAMEN NIKO NA SVETU NE MOŽE DA POMERI već 11.000 godina: Za Kummakivi gravitacija ne postoji!

Ovaj gorni ogroman kamen se sa tako malo površine solanja na donji, zaboljen kamen, i izgleda kao džinovsko balansiranje na jednom prstu. Mnogi su pokušavali da ga pomere, ali uzalud.

Ovde je postavljen silom glečera tokom ledenog doba, prilikom povlačenja tih masovnih grdosija.

The Kummakivi Balancing Rock and its Unlikely Explanation in Finnish Folklore https://t.co/pWvGiUdYYr pic.twitter.com/wLOLHepyR7

Mesto gde se nalazi ova čudotvorna balansirajuća stena je zapadni deo mesta Ruokolahti u jugoistočnoj Finskoj i od 1962. godine je pod zaštitom države.

Ova kamena stena, naizgled stoji na glatkom i oblom ogromnom kamenu u reklo bi se da samo što ne padne, ali ova gornja balansirajuća stena je tu oko 11-12 hiljada godina, široka je 7 metara i visoka 5 metara, a proenjuje se da je teška 500 tona. Upravo je to ono što čini ceo susret sa konstrukcijom tako nadrealnim: Osećaj da balansirani kamen Kummakivi može da padne i pukne na komade upravo tamo i tada pred vašim očima, ali nema potrebe za panikom, pošto ni pravila gravitacije 11 hiljada godina to nisu uspela da urade.

The Kummakivi Balancing Rock in Finland. Legend correctly states that the stone was placed there by giants.



(from ancient wonders of archaeology) pic.twitter.com/Y5V0YUOTLJ