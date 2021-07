DANAS SLAVIMO PAVLOVDAN: Nikako ne idite u polje, običaj nalaže da domaćice zamese OVAKAVA KOLAČ

Iako svaki od 12 apostola ima svoj dan kada se slavi, crkva je odredila Pavlovdan kao saborni praznik svih apostola, i uz njih Pavla.

Na Pavlovdan se proslavljaju apostoli Petar, Andrej, Jakov Zavedejev, Jovan, Filip, Vartolomej, Toma, Matej, Jakov Alfejev, Tadej, Simon Zilot, Matija i Pavle.

Svi apostoli, osim Jovana, stradali su mučenički. Petar je raspet na krst naopako, Andrej je raspet na krst, Jakov Zavedejev je posečen, Filip je raspet na krst, Vartolomej je raspet na krst, pa oderan i posečen, Toma je izboden sa pet kopalja, Matej je spaljen, Jakof Alfejev je raspet na krst, kao i Tadej, Simon Zilot, dok je Matej kamenovan, pa mrtav posečen, a Pavle je posečen.

Pavlovdan dolazi dan posle Petrovdana, posvećenog apostolima Petru i Pavlu. Pavlovdan nije crveno slovo u pravoslavnom kalendaru, ali se poštuje kao drugi dan Petrovdana i tog dana se ne radi u polju, a domaćice ne rade kućne poslove, poput pranja veša i čišćenja kuće, a običaj je i da se za Petrovdan i Pavlovdan mesi "petrovača", odnosno kolač od jabuka.

U crkvenoj besedi o Pavlovdanu navodi se da je teško sporiti se s bezbožnim, kao i razgovarati s bezumnim i ubeđivati ozlobljenog. "Bezbožna i bezumna i ozlobljena teško ćeš ubediti rečima. Pre ćeš ih ubediti delima. Neka vide vaša dobra dela i hvale Boga (I Pet. 2, 12). Onima koji hoće da spore s vama, učinite dobro delo, i vi ćete dobiti spor. Jedno delo milosrđa brže će urazumiti bezumnoga i ublažiti ozlobljenoga nego mnogi časovi razgovora", navodi se u besedi.

Ako bezboštvo i bezumlje i zloba dolaze od neznanja, to neznanje je kao besnilo, koje se najbrže da obuzdati dobročinstvom.

- Ako li ti s bezbožnim sporiš njegovim besnim načinom, time pojačavaš bes bezboštva. Ako li s bezumnim razgovaraš ruganjem, mrak bezumlja se uvećava. Ako li zlobnog misliš da ubediš gnevom, time još više razgorevaš oganj zlobe - ističe se u besedi.

Krotko i blago delo je kao voda u požar. Seti se uvek svetih apostola i njihovog uspešnog načina ophođenja s ljudima. Ako te bezbožnik izaziva, to te ne izaziva čovek, nego đavo. Čovek je po prirodi pobožan. Ako te bezumni ruži, to te ne ruži čovek no đavo. Čovek je po prirodi uman.

- Ako te ozlobljeni goni, to te ne goni čovek no đavo. Čovek je po prirodi blag. Đavo te izaziva na duge sporove i besplodne razgovore, a od dobrog dela beži. Učini dobro delo u ime Hristovo, i đavo će pobeći, i onda ćeš ti tek imati posla s ljudima, s pravim ljudima – pobožnim, umnim i blagim. No, sve što činiš, čini u ime Gospodnje - navodi se u besedi.