TITO KUPIO SAT ZA 2.000, sada prodat za 3 MILIONA! Šokiraće vas koliko je Broz imao PARA NA RAČUNU kada je umro

"A gde je sablja koju je dobio od Gadafija? Sablja je ručni rad sa zlatnim koricama, ukrašena dragim kamenjem?"

O tome šta je Josip Broz Tito ostavio iza sebe od imovine spekuliše se više od tri decenije. Pominju se satovi, vile, zlatne poluge.

Šta je zaista imao doživotni predsednik SFRJ od imovine otkrio je pre nekoliko godina njegov unuk Joška Broz.

- Dobio sam podatak da je u Švajcarskoj 2000. prodat najskuplji sat na svetu – Flip Patek – koji je on lično 1945. kupio za 2.050 maraka a sad je prodat za 3.080.000 franaka. Dao sam to advokatu ali da bi se to istražilo mora iza toga da stane država - kaže Joška Broz.

Advokat Goran Petronijević kaže da je taj sat bio jedan od pet takvih koji su napravljeni u celom svetu.

- Napravljeno je samo pet takvih satova. Taj sat je nestao sa izložbe gde su bili Titovi satovi. A gde je sablja koju je dobio od Gadafija? Ta sablja je ručni rad iz 17. veka, sa zlatnim koricama i ukrašenom dragim kamenjem. I još nešto - svi znaju da je filatelistička zbirka koju je imao Josip Broz bila jedna od najvrednijih na svetu. Gde je ona sada? Nema je u muzeju, nije u ni u vlasništvu ni naroda ni države ni njegovih naslednika - kaže Petronijević.

Na pitanje šta je Tito poklanjao članovima svoje porodice, Joška Broz kaže da je od njega dobio sat i automobil.

- Meni je poklonio sat 1971. godine sat koji je on lično dobio od Ričarda Niksona. Ja sam imao do tada dedin sat, govorim o majčinom ocu, koji sam izgubio u lovu. Tito me pita koliko je sati, ja pogledam a sata nema. On skine sat i pokloni mi ga. Mislim da je u to vreme taj sat koji mi je dao vredeo oko 20.000 maraka. Ništa posebno. On ovako za mene ima veliku vrednost. I danas imam taj sat - kaže Broz i dodaje:

U ono vreme kada smo krenuli na fakultete, on je nama unucima kupio po auto od svojih para. To su bili automobili domaće proizvodnje. On je tada imao pare jer je dobijao novac od atorskih honorara. Kada je umro, na tom računu je ostalo 12.000 maraka koje su oni podelili na tri dela kada je bila ostavinska rasprava.

O tome kome pripadaju Titove vile Joška kaže da je on te vile dobijao na lično ime.

- Zgradu muzeja “25. maj” je dobio na lično ime kao poklon grada Beograda. Njegova želja je bila da to ostane državi i narodu - rekao je Broz svojevremeno.

Titov unuk je razrešio i dilemu oko postojanja testamenta kao i zlatnih poluga koje se često spominju da je maršal imao.

- Koliko znam Tito nije imao zlatne poluge. Neki pišu kako je on to imao, ali to su novi novokomponovani pisci i neki novi istoričari koji hoće da izokrenu istinu i da to vreme predstave drugačije. Što se tiče testamenta, on sigurno ne postoji. Tito ga nije pisao jer nije ni razmišljao da će tako brzo otići - rekao je Joška Broz.