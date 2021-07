FENOMENALNO OTKRIĆE! Tokom restauracije muzejskih artefakata, na butni ženske figure pronađen MIKELANĐELOV OTISAK PRSTA! (FOTO)

Voštana figura, koju je slavni firentinski slikar i vajar koristio kao model za grobnicu pape Julija Drugog u Baziliki svetog Petra u Rimu, više od sto godina se čuva u londonskom muzeju "Viktorija i Albert". No, tek je sada otkriveno kakvo, dodatno blago krije ta minijaturna skulptura.

Kada su, tokom lokdauna, konzervatori radili restauraciju muzejskih artefakata premestili su Mikelanđelovo voštano umetničko delo sa gornjeg galerijskog nivoa, gde je bilo izloženo sunčevim zracima i visokoj temperaturi u podrumske prostorije. I kada je završena restauracija, čekalo ih je iznenađenje. Na butinama ženske figurine odjednom su se ukazali otisci prstiju…

Ispostavilo se da je u vosak urezan otisak palca nikog drugog do Mikelanđela Buonarotija, prenosi sajt "Art net njuz".

"Uzbudljivo je kada otkrijete da je Mikelanđelov otisak mogao da preživi sve ove godine. Takvi otisci svedoče o fizičkom delu kreativnog procesa, o tome kako se um i ruka spajaju", izjavila je Peta Moture, viša kustoskinja muzeja "Viktorija i Albert" za BBC, dodajući da je "otisak prsta direktna veza sa umetnikom".

