ZANIMLJIVO OTKRIĆE: U Sudijskoj Arabiji pronađen natpis poslednjeg kralja Vavilona

Natpis star 2.550 godina, napisan u ime poslednjeg kralja Vavilona Nabonida, otkriven je na bazaltnoj steni na severu Saudijske Arabije, saopštila je Komisija za turizam i nacionalno nasleđe te zemlje.

Gravura na vrhu natpisa prikazuje kralja Nabonida kako drži skiptar, kao i još četiri slike, među kojima su cvet, zmija i prikaz Meseca.

Veruje se da te slike imaju religiozno značenje, prenosi Live science.

Ispod gravura je oko 26 redova klinastog pisma, koje trenutno dešifruju stručnjaci.

To je, ističe se u saopštenju, najduži natpis na klinastom pismu ikada pronađen u Saudijskoj Arabiji, preneo je Historiblog.

Archaeologists from the Saudi #HeritageCommission have discovered fascinating rock inscriptions in the Hail region (northern Saudi Arabia) that depict the Babylonian King Nabonidus. pic.twitter.com/HqQ0BZ3mUw