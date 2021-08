RODILA 4 BEBE ZA 11 MESECI U VREME KORONE! Prvo je dobila ćerku Miju, a onda je usledilo veliko iznenađenje!

U engleskom Šefildu jedna porodica se uvećala za četiri člana tokom pandemije koronavirusa.

Džesika Pričard (31), bila je dva puta trudna tokom pandemije - prvi put je dobila ćerku Miju, a onda je saznala da čeka trojke.

- Bilo je to vrtoglavih 12 meseci, dobila sam dete tokom restriktivnih mera, a onda još tri bebe - izjavila je Pričard, koja radi u lokalnoj osnovnoj školi, prenosi Tanjug pisanje "Njujork posta".

Iako kaže da je prethodnih 12 meseci bilo iscrpljujuće za nju i supruga Harija (34), ona ističe da su "srećni i blagosloveni" dečjom radošću.

Dok je bila na porodiljskom, nakon rođenja Mije u maju 2020, Džesika je u oktobru saznala da je trudna i nedugo zatim da čeka trojke.

- Na ultrazvuku mi je rečeno da ću roditi blizance i to me je prilično šokiralo. Onda je doktorka nastavila da gleda i saopštila mi da zapravo nosim tri bebe. Pitala sam se kako je to moguće i jedva sam čekala da dođem kući da to saopštim suprugu. On u prvi mah nije poverovao, a onda je počeo da se raduje kao nikad u životu - ispričala je Džesika.

Par ima još jedno dete - osmogodišnju Moli, a tri novorođene bebe se zovu Ela, Džordž i Olivija.