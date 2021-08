Mlad Mesec u LAVU, 8. avgusta, donosi velike PREOKRETE - EVO KOJI ZNACI DA SE PRIPREME!

Ovnovi, Lavovi i Strelčevi vreme je za promene.

Ako želite da započnete neki novi posao koji je vezan baš za kreativni rad ovo je najbolji trenutak da krenete u akciju. Nadahnuti Suncem, Merkurom i Mesecom u Lavu kretivnost je na uzlaznoj putanji.

Mlad Mesec uobičajeno označava period novog početka. Da li je to i ovog puta tako?

Sunce Mesec i Merkur u vatrenom Lavu drže se zajedno, ali ih Uran iz Bika drma kvadratom zato je to prva naznaka da će biti turbulentno, neočekivano, promenljivo ali nadasve problematično sa puno izazova i prepreka.

Ovnovi, Lavovi i Strelčevi vreme je za promene, jer mlad Mesec 8. avgusta preko 16 stepena Lava donosi iskru novih početaka i budi ceo vatreni element. Donosi vam mogućnost preokreta promena na poslu u ljubavi ali i u domu i bliskoj porodici. Neki će uleteti u novu ljubavnu vezu, dok će drugi pokušati da poboljšaju svoje finasije, a mali broj će se baviti kreativnim radom koji će ih odvesti u pravu umetnost.

Mala družina Merkura, Sunca i Meseca u Lavu daje odlično samopouzdanje i mudrost svim vatrenim znacima, ali najviše Lavovima. Ne morate da brinete, mudrost će vam pomoći u pravim poslovnim odlukama, a nabujala motivacija donosi zapažene kreativne rezultate. Borba oko profita će biti vaš fokus sve do 22. septembra, jer vas Saturn uči kako da ograničite troškove, a Uran menja odnos prema njemu. Takođe imate veliku mogućnost da poboljšate deo vaših finasijskih ulaganja jer Uran iz Bika daje preokrete, ali i iznenadne povoljne šanse. Ipak, sa druge strane medalje i to one emotivne, ljubavne, stvari stoje malo drugačije.

Mlad Mesec u Lavu u kvadratu sa Uranom u Biku i opozicijom sa Saturnom u Vodoliji donosi početke sa manjim ukusom gorčine. Zato kao sat i baš na vreme ovaj planetarni događaj ublažava emotivna letnja razočarenja i donosi nadu u novi i bolji ljubavni početak. Ovaj stelijum planeta donosi jaku kombinaciju logike i emocija. Zato je sada jako naglašena želja za promenom, ali i istovremena nemogućnost da se desi odmah i sada. Sve to kada saberete računajte na prisutnu uznemirenost i emotivnu nestabilnost za vreme trajanja mladog Meseca u Lavu.

Susret Meseca i Sunca sa ostalim aspektima, pojačava razočarenje posle prekinute veze koja je naizgled mnogo obećavala. Zato, ako imate natalno ovaj aspekt neće vas mimoići psihički padovi tenzija i dodatni pritisak zbog neverice kroz šta ste prošli i kako se završilo. Zato je mlad Mesec u Lavu najava promena i novih početaka da bi neprijatna iskustva ostala iza nas.

Generalno će ovaj planetarni događaj doneti osporavanje individualnosti i ličnih ideja, manje probleme sa nekretninama, novcem i statusom na polju profesije ili karijere. Takođe jako naglašen ego i superiornost u dokazivanju vrednosti. Mlad Mesec u Lavu ima uticaj oko četiri nedelje, zato vežbajte emotivnu nezavisnost kako bi mogli da glumite ravnodušnost na tuđa osećanja i sačuvali svoje slomljeno srce.

Ako vam mlad Mesec u Lavu tranzitira prvom kućom izvesne su promene na fizičkom nivou, pa ćete se odlučiti za promenu boje kose ili frizure. Isto tako i kozmetički tretmani mogu poboljšati vašu lepotu. Kada vam prolazi kroz drugu prirodnu kuću zodijaka računajte na skup hedonizam koji ćete priuštiti sebi, ali i dragim osobama. Promena načina komunikacije sa mudrijim ispadima donosi vam mlad Mesec u trećoj kući. Promene udobnosti i uređenje doma tipično je za tranzitni Mesec kroz četvrtu kuću.

Peta kuća može najaviti početak nove ljubavne priče koja se događa na neobičnom mestu ili na neobičan način. Ako mlad Mesec u vašoj natalnoj karti šeta kroz šestu kuću pred vama su novi poslovni projekti praćeni kreativnim radom i inspiracijom. Partnerska sedma kuća sa mladim Mesecom u Lavu obećava odličan provod i zabavu sa emotivnim partnerom.

Ako imate u vidu neki hobi koji još niste započeli, vreme je da krenete jer će vas ovaj mesečev ples sa Suncem dobro motivisati. Osma kuća natalne kartne stimuliše vas na promene koje su neminovne. Prilagodite se novim stvarima. Oni koji žele da upišu neki novi kurs ili da se edukuju ovoje odličan period za nova znanja i nove početke dok Mesec ide kroz devetu prirodnu kuću.

Karijera je uvek u fokusu kada se mlad Mesec događa u desetoj kući. Međutim, ovo mogu biti planovi i za venčanje i veridbu. Neobične situacije i još čudnije mogućnosti dolaze do vas kada vam tranzitni Mesec u konjukciji sa Suncem osvetli ovu jedanaestu kuću zodijaka.Dvanaesta kuća natalne kartne zajedno sa mladim Mesecom u Lavu označava inspiraciju u snu i ideje koje vam snovi donose i predlažu.

