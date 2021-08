JEZIVO! Žena kupila kuću, skinula tapete i ugledala nešto NEVEROVATNO! Evo koja poruka ju je sačekala! (VIDEO)

Engleska komičarka poznata pod imenom Lobobang početkom ove godine uselila se u svoj novi dom. Ona je odmah počela da renovira, a ubrzo je došla do sablasnog otkrića.

Ona je o tome snimila video i podelila ga na svom TikTok profilu. Lobobang je ranije ovog meseca uklanjala mnoge slojeve starih tapeta sa zidova kada je otkrila vrlo jezivu poruku.

- Danas sam se prvi put osećala pomalo nervozno i ​​to zato što sam skidala ove tapete. Maknula sam pet slojeva pre nego što sam došla do zida. Dok sam strugala, otkrila sam da je neko pisao na zidu i zapitala sam se što to piše. Ubrzo sam otkrila natpis "10. septembar - sudnji dan" - ispričala je Loubobang.

Iako bi većina ljudi to verovatno jednostavno zanemarila, skrivena poruka ostavila je vlasnicu kuće prilično uznemirenom.

- Razlog zbog kog me je poruka prestrašila jeste to što mi je 10. septembra rođendan - objasnila je Lobobang.

- Sve ovo sada postaje pomalo stravično - dodala je.

Njen video pregledan je preko 87.000 puta otkako je podeljen, a pratioci su u komentarima napisali svoja lična iskustva.

- Kad su moji roditelji renovirali spavaću sobu 2010. godine (tapete su bile iz 80-ih), na zidu je bila poruka "Pozdrav Pauline", a to je bilo ime moje majke; To se dogodilo još i u jednoj viktorijanskoj kući, a uz poruku je bio crtež žene sa đavoljim rogovima; Više su me izbezumile te tapete na kojima su suncokreti - samo su neki od komentara.