SUPER BABA! Napunila 100 godina i otišla da DIŽE TEGOVE, a evo šta se onda desilo!

Edit Marvej-Trejna zvanično je najstarija žena na svetu koja se bavi dizanjem tegova. Edit je prošle nedelje za 100. rođendan otišla do obližnje teretane i vežbala je više od pola časa. To joj je bilo dovoljno da je uvrste u Ginisovu knjigu rekorda.

Ova simpatična baka ubeđena je da joj je dizanje tegova produžilo život jer se time bavi samo devet godina.

Edit kaže da ju je za teretanu ubedila prijateljica Karmen Gatvort.

– Bukvalno me je dovukla u teretanu i otišla sam samo da bih joj udovoljila i da bih je skinula ‘s grbače’, ali sam se navukla na vežbanje. Dok sam gledala te dame kako rade svoj trening, mislila sam da bih isto tako mogla da uzmem tegove i to sam učinila. Što sam češće dolazila u teretanu, to mi se više sviđalo to što radim. Ubrzo sam postala deo tima – kaže Edit.

Ne samo što je postala stalni deo tima, već je osvojila i nekoliko trofeja za veterane u pauerliftingu.