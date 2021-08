HIT SNIMAK! MONAHINJE DIGLE ŠATOR NA NOGE: Zaigrale uz 'Kašičicu meda' i izazvale buru na DRUŠTVENIM MREŽAMA

Društvenim mrežama kruži krajnje simpatičan snimak, a glavne akterke istog su dve monahinje!

Crkvena porta i par monahinja ili monaha koji uređuju baštu bogomolje, uobičajena je slika, ali i eksterijer u kojem možete videti ove ljude.

Međutim svako ima potrebu za određenom dozom "lufta" pa tako i dve monahinje koje su ujedno i protagonistkinje snimka koji je podelio javnost na dva dela.

Dok jedni osuđuj, drugi hvale.

Svi smo mi ljudi i Božja deca, a da li je greh proveseliti se uz dragu pesmu pod šatorom, prosudite sami. U ostalom ko je bezgrešan, neka prvi baci kamen.

Pesma koja je pogodila žicu dveju žena je "Kašičica meda", a koju izvodi Zorica Brunclik.

Reči pesme su sledeće:

Ja sam tvoja kašičica meda,sa izvora čaša vode ledna.

Da me ljubiš, da me ljubiš,ti se snađi pa me nađi.

Od šećera i od meda,poljupci su moji slađi.

Ja sam tvoja kockica šećera,tebi mlada najslađa večera.

Da me ljubiš, da me ljubiš,ti se snađi pa me nađi.

Ja sam tvoja košuljica bela,što se svija oko tvoga tela.

Da me ljubiš, da me ljubiš,ti se snađi pa me nađi.