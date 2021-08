REŠENA VELIKA MISTERIJA: Stručnjak otkriva zašto su egipatskim statuama polomljeni OVI DELOVI, istina je JEZIVA! (FOTO)

Egiptolozi navode da postoji niz kompleksnih razloga zašto su egipatske statue ostajale bez noseva, te da su oni namerno uništavani i nije ih samo nagrizalo vreme.

Edvard Blejberg iz Muzeja egipatske umetnosti u njujorškom Bruklinu, napravio je istraživanje na tu temu, čiji je rezultat izložba "Ikonoborstvo u starom Egiptu", gde su oštećene statue i njihovi delovi između 25 veka pre nove ere i prvog veka nove ere upareni sa neoštećenim statuama.

- Način na koji su statue oštećene jasno govori da je to urađeno sa namerom - rekao je Blejberg američkim medijima.

Egipatski artefakti prožeti su političkim i religijskim funkcijama, navode eksperti, te je kultura ikonoborstva dovela do njihovog namernog oštećivanja. Razlozi su brojni, od invazije stranih vojski do dinastičkih borbi za vlast.

