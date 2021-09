'TITOV SIN JE ODALAMIO ČETIRI KONOBARA, PA ME UJEO ZA GRKLJAN!' Prijatelj izneo malo poznate detalje: E, onda je IZVADIO PIŠTOLJ, us*ao sam se!

Najbolji prijatelj Žarka Broza, najstarijeg Titovog sina, otkrio je šta se desilo tokom jedne tuče u kafani o kojoj se do sada nije znalo.

Milutin Marjanović Era, najbolji prijatelj Žarka Broza, otkrio je u jednoj emisiji malo poznate detalje o Titovom najstarijem sinu. Ispričao je kako su se svađali Žarko i Tito, zašto je Žarko u kafani jednom prilikom vadio pištolj i zbog čega je najboljeg prijatelja ugrizao za vrat.

- Ako se negde pojavi Žarko, ako je seo na primer u kafanu i popio nešto odmah su pričali da je pijanica i propalica. Bio je dobričina, voleo je Tita ali je bio razočaran u majku i oca. Bio je teško iskompleksiran. I Tito je njega voleo. Neki oko Tita su hteli da razdvoje njih dvojicu. Svašta su mu nameštali. Pričali su da je pijanica, da je umeo tako da dođe da razbije svašta, išli su dotle da je pucao u sebe i da se tom prilikom ranio. Gluposti - priča Era.

Žarko je kaže odmah posle završene škole sa 17 godina otišao u vojsku. Jovanku Broz je jako cenio jer ga je ona branila kod Tita.

- Slušaj, bagra koja je mene nameštala namestila je i Jovanki. Mene su htele da odvoje od staroga. Sve su učinili da me naklevetaju. Ista ta bagra je uzela Jovanku pod svoje da je odvoje od Tita - prepričao je Era šta mu je Žarko jednom prilikom rekao.

Kada su se jednom posvađali Žarko i Tito, Jovanka je stala na Žarkovu stranu.

- Tito je govorio sinu kako ga bruka a Žarko ga je ubeđivao da to što mu pričaju o njemu nije istina. Tada se umešala i Jovanka i branila Žarka. Žarko ju je mnogo cenio zbog toga - rekao je Era i dodao:

Žarko mi je rekao jednom - stari boluje zbog Jovanke, to sam ja primetio ali znam da je bagra namestila Jovanki. Iskoristio sam jednom priliku da mu kažem da nameštaju Jovanku ali mi je samo rekao - prekini, tu ranu mi ne diraj.

Žarko mu je, kako kaže, predložio jednom da bi bilo dobro da postane ministar.

- Kad se jednom vraćao iz Briona rekao mi je – stari tebe zna dobro, ti si uspešan direktor što ti ne bi bio ministar. Pomenuo je, kaže, on to starom a on se ložio i rekao da vidim sa tobom. Tada sam rekao Žarku – ti si stvarno kreten, pa kako ja da budem ministar. Pa onaj Dolanc i njemu slični kad budu čuli da je neki Era postao ministar ja bih nestao za 24 sata. Kada je malo razmislio rekao mi je da sam u pravu - ispričao je Era.

Pričalo se tada da je Žarko bio prgave naravi, hirovit, da je umeo lako da plane i da se pobije.

- Zove me usred noći Žarkova žena Tereza da odmah dođem. Ja požurim, stignem i vidim jednog čoveka i dvojicu-trojicu vojnika. Ovaj čovek se ukipio, Tereza plače a Žarko se izvitoperio.

- I ti si došao majku ti je*em?!, reče mi Žarko.

- Šta je bilo?, upitam.

I tu mi Tereza plačnim glasom kaže kako Žarko neće da primi ovo što je taj čovek doneo.

- Šta neće da primi?!

- Ti nemoj da se mešaš! Ćuti inače će zlo biti između tebe i mene, viče Žarko.

- Slušaj kretenu, nemoj da praviš cirkus nego izlazi napolje.

Ja sam bio jači od njega ali sam se plašio one njegove čelične ruke. On kad hoće da se pobije on udara njom i onda je taj drugi na*ebo. Zgrabim ga za vrat i izbacim ga napolje i zaključam vrata - prisetio se Era.

Onda je saznao od ovog čoveka da je to Tito poslao kutije hrane za Žarka i njegovu porodicu.

- Rekao sam Terezi da sve raspakuje. Otključam vrata i zapretim Žarku da će biti svašta ako nastavi po starom.

- Ja tu hranu neću ni da pipnem, rekao mi je još uvek besan.

Bio je spreman da pre gladuje nego da uzme pomoć od Tita. Umeo je drugima da da poslednji zalogaj ali da on uzme pomoć od drugih nikad nije hteo - priča Era.

Govoreći da priče o Žarku kao nasilniku nisu tačne, Era izdvaja samo, kako kaže, jedan događaj kada je Žarko poludeo od besa.

- Bili smo na dočeku Nove godine. Nas četvorica sa ženama. Žarko, ja, njegov šofer Gruja i jedan kapetan koji se zvao Dragan. Posle dočeka su žene otišle a mi smo ostali. Svi smo poprilično popili sem Žarka. Odemo u jednu kafanu i tu sednemo. Dragan već mrtav pijan krene da mumla, a neka četvorica sa susednog stola krenu da dobacuju - prisetio se Era i nastavlja:

"Mi ćutimo, ovi baljezgaju a Dragan onako pijan ode da im objasni da to ne rade. Oni spopadnu da ga biju. Žarko krene na njih, ja krenem za Žarkom. Nastane opšta gužva. Došli konobari da razdvajaju. E sad konobari drže Žarka a ja stojim ispred njega. Ovi naleću i hoće preko mene da udare Žarka. I jedan od njih me promaši i udari Žarka u bradu. Kako je Žarko riknuo u tom trenutku ona četiri konobara odoše u četiri pi*ke materine.

- Majku ti je*em, ti mene držiš da me oni biju, reče mi Žarko i ugrize me za vrat, ovde kod grkljana. Raskrvario me. Imao sam i ožiljak".

Haos se nastavio i dalje, kaže Era.

- Ovi navaljuju i dalje. E onda je došao trenutak kad sam se prvi put us*ro od straha šta će biti jer sam video da Žarko vadi pištolj. Nisam ni znao da ga ima. Pogledam ga samo i kažem:

- Žarko, sklanjaj to!

On me samo pogleda, i izleti napolje. Tako je to bilo - ispričao je Era.