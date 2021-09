MISTERIOZNE KAMENE KUGLE: Neobično otkriće u 5.500 godina staroj grobnici na Orknijskim ostrvima

Dve misteriozne, ispolirane kamene kugle za koje se veruje da su stare više od 5.500 godina pronađene su na Orknijskim ostrvima kod obale Škotske.

Kugle su pronađene u grobnici sa više odaja smeštenoj na litici na južnom kraju Tresnesa. Kako litica polako klizi u more, arheolozi užurbano rade na ispitivanju neolitskog lokaliteta.

Za sada se ne zna čemu služe lopte, koje su pronalažene i na drugim lokalitetima u Škotskoj, Irskoj i u Britaniji, ali se pretpostavlja da su korišćene kao oružje, ceremonijalni predmeti, alat za obradu kože ili "magične" kugle za predviđanje budućnosti.

The #Orkney Islands are in the news again with the discovery of two rare #carved stone balls found in a #Neolithic #tomb that is literally now at the edge of the sea. Scientists are still scratching their heads as to what purpose the balls served https://t.co/XGVPOSkzdS pic.twitter.com/IkdiOXW3ko — Ancient Origins (@ancientorigins) 05. септембар 2021.

U blizini grobnice, kod Uporišta Kata, tim arheologa pronašao je i ostatke neolitskog naselja iz istog perioda, prenosi Dejli mejl.

"Ovo je izuzetno uzbudljivo otkriće", naveo je tim o kuglama prečnika pet centimetara koje su pronađene u odajama grobnice iz ranog neolita, kada se grobnica tek radila.

Today’s #HomeLearning objects are Neolithic stone balls from the Orkney Islands. What do you think they might have been used for? Explore the mystery around these objects with our student-designed learning resource: https://t.co/ao4NYpXxV6 #MuseumFromHome #QuaranTeamUofG pic.twitter.com/My28ik9oDY — The Hunterian (@hunterian) 15. јун 2020.

Dr Hjugo Anderson Vajmark, viši kustos na odeljenju neolitske praistorije u Škotskom nacionalnom muzeju, podsetio je da je svega 20ak sličnih kugli ikad pronađeno na Orknijskim ostrvima, ali da su, za razliku od njih, ove dve dobro očuvane.

Another polished stone ball! This one is the size of a cricket ball, perfectly spherical and beautifully finished. It's split along bedding in the banded sandstone but will be amazing when conserved https://t.co/viAarY50qu — Dr Hugo Anderson-Whymark (@hugowhymark) 25. август 2021.

Uz lopte, arheolozi su pronašli ljudske i ostatke životinja, keramiku i brojne kamene predmete ali i kairn (kamenu strukturu koju su ljudi napravili) iz bronzanog doba koja je karakteristična za ove krajeve i služi kao oznaka za grob.