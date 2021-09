DANAS SLAVIMO BOŽJE MUČENICE: Obavezno se pomolite za zdravlje svoje porodice, a dobro vodite računa da li će onda da ZAGRMI

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan Svetih mučenica Minodore, Mitrodore i Nimfodore koji je u crkvenom kalendaru obeležen crnim slovom.

Minodora, Mitrodora i Nimfodora su bile tri rođene sestre iz Vitinije. Vaspitane u duhu hrišćanskom, povukle su se iz grada u pustinju, želeći da se u potpunosti posvete Bogu i približe mu se kroz molitve i post.

Ubrzo njima počeše da dovode bolesne radi lečenja i postadoše nadaleko poznate po svojim isceliteljskim moćima.

Kad je za to čuo knet Fonton naredio je vojnicima da ih dovedu na sud. Međutim, predanje kaže da je njihovo lice, iako isposničko, krasila neka posebna lepota, ozarena unutrašnjim mirom i blagošćom Božijom, pa knez osta zatečen kad ih dovedoše na sud. Laskao im je, obećavao da će ih voditi caru koji će ih udati za njegove velmože, da će život provesti u bogatstvu i izobilju, ali one odlučno odbiše sve to.

To je naljutilo kneza koji naloži vojnicima da najpre bace na muke Minodoru, a njene sestre zatvore u tamnicu. Posle ljutih mučenja vikne knez izranjavljenoj i iskrvavljenoj Minodori:

- Prinesi žrtvu bogovima!

Na to odgovori sveta mučenica:

- Zar ne vidiš, ništa drugo i ne činim, nego svu sebe prinosim na žrtvu Bogu mojemu?

Kad izdahnu u mukama Minodora, tada knez izvede i ostale dve sestre, postavi ih kraj njenog mrtvog tela, pa ih poče nagovarati da se odreknu Hrista, međutim, Mitrodora i Nimfodora ostaše pri svojoj nameri da za Hrista ako treba i život daju.

Fonton ih potom ubi, ali u tom trenutku, kako predanje kaže, udari grom iz vedrog neba i na mestu ubi kneza i sve njegove vojnike. Hrišćani česno sahraniše tela svetih Božjih mučenica.

Stradanje svetih mučenica se prema predanju dogodilo između 305. i 311. godine u vreme Maksimijana Galerija.

U narodu je verovanje da danas treba biti blag sa svojim bližnjima i da treba izbegavati svađe. Sa neprijateljima treba zakopati ratne sekire. Nađite smirenje u svom srcu i mesto za praštanje.

Prema verovanju danas se valja u crkvi pomoliti za zdravlje porodice u čast sestara koje su lečile bolesne i uboge, a nisu jedna drugu htele napustiti ni u najstrašnijim mukama.

Naši stari su takođe verovali da ako danas bude grmljavine treba izbegavati izlaženje napolje.

