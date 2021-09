SVI ĆE GA PAMTITI PO FILMU U KOJEM JE IGRALA DŽULIJA ROBERTS! Tužne vesti za svet filma!

- Sa velikom tugom vas obaveštavam da je porodica Rodžera Mičela - režisera, scenariste i oca, objavila njegovu smrt u 65. godini 22. septembra - rekao je publicista, a prenosi The Sun.

Rodžer je rođen 1956. godine u Pretoriji, u Južnoj Africi, a njegov otac je bio britanski diplomata zbog čijeg posla je upoznao Bejrut, Damask i Prag pre nego što je krenuo na koledž u Bristolu.

Kada je imao 20 godina priključio se Royal Court Theatre u Brajtonu kao asistent režisera, a zatim je otišao u Royal Shakespeare Company, a u Nacionalnom pozorištu je režirao nekoliko komada.

Shocked and saddened to hear of the passing of Roger Michell. Terrific director & always such great company. He was as generous with his time and attention towards me as the main stars on Notting Hill. A kindness I’ve never forgotten. Thoughts with his son Harry & Roger’s family pic.twitter.com/3UBjhIMHlT