SAMO BOMBA JE MOGLA DA JE ZAUSTAVI: Prva žena na čelu muslimanske države doživela je JEZIVU SUDBINU

Buto je rođena 21. juna 1953. godine u Karačiju. Njen otac, Zulfikar Ali Buto, bio je prvi demokratski izabran premijer Pakistana. Benazir je s majkom Begum Nusrat Buto preuzela vođstvo Pakistanske narodne stranke nakon očevog ubistva.

Rano obrazovanje stekla je u Pakistanu, nakon čega odlazi u Sedinjene Američke Države gde pohađa Radcliffe College i Harvard. Svoje visoko obrazovanje završava u Ujedinjenom Kraljevstvu, na Oksfordu, gde je studirala filozofiju, politologiju i ekonomiju.

America's greatest contribution to the world is its concept of democracy, its concept of freedom, freedom of action, freedom of speech, and freedom of thought.

~ Benazir Bhutto pic.twitter.com/6VIruXmykw