DANAŠNJI DAN IMA MAGIČNU MOĆ: Ukoliko uradite jednu stvar desiće vam se veliki preobražaj

Numerolozi ističu da nizovi istih brojeva, ili kako ih nazivaju "brojevi ogledala", imaju posebnu moć, a takvu situaciju imamo 10. oktobra kada zavlada magija.

Broj 10 povezan je sa dostianjem višeg nivoa svesti i predstavlja signal da je vreme da pređete na sledeće poglavlje života. Kada primetite niz 10-10, to znači da se krećete putem života koji oličava svrhu vaše duše. Moguće je da ćete odjednom promeniti način razmišljanja o određenim stvarima i da će to doneti značajan uspeh. Vaša perspektiva postaje svetlija i to je ono što vas motiviše da postanete sve bolji i bolji.

Zbog toga 10. oktobra svako ima tu moćnu energiju koja mu može pomoći da dosegne zvezde, odnosno da ispuni ono što zaista želi. Imamo snagu da se oslobodimo prošlosti i da na ovaj magičan dan oprostimo, što će dodatno rasteretiti dušu.

Opraštanje sebi je dobro mesto za početak, ali opraštanje drugima takođe može biti jednako moćno. Opraštanje se ne odnosi na odobravanje čina ili njegovu podršku, već se oslobađa bilo kakvog besa ili negativnih emocija koje vas vezuju za događaj ili osobu. Idealan je trenutak za čudesnu vežbu oproštaja koja će doneti novu i lepšu energiju u vaše srce!

Počnite tako što ćete sebi napisati pismo oproštaja, a zatim uključite druge ili situacije koje biste možda želeli da oprostite. To pismo ne morate da pošaljete, već je važno za vas, kako biste sve negativne i uznemirujuće misli prebacili na papir i tako se oslobodili tereta.

Nakon što to uradite, osetićete bar malo olakšanje. Zatim, počnite da vizualizujete i manifestujete ono što želite. Razmislite o novom poglavlju i kako ovog puta stvari koje želite da se ispune možete dostići na drugačiji način.

Energija magičnog niza 10-10 podseća nas da imamo priliku da procvetamo i budemo polja verzija sebe. Ne čekajte ništa, aktivirajte se i neka magija počne!