NEZAPAMĆEN BEZOBRAZLUK MLADE: Zabranila sestri da dođe na svadbu jer joj NE DA 3.000 EVRA ZA POKLON! Skandal i sramota

Žena šokirala sve iskrenom ispovešću – sestra joj je zabranila da dođe na svadbu jer ne želi da joj da 3.000 evra za poklon!

Novac je danas najčešći poklon koji nosimo na svadbe – nama je tako najjednostavnije, a onome kome ga darujemo najpraktičnije. Međutim, kada je reč o svadbama, često su ljudi u dilemi koliko novca otprilike treba dati da se "ne obrukamo", ali neke priče zaista prevazilaze okvire te dileme.

Naime, jedna žena je anonimno ispričala svoju priču na Redditu i šokirala sve – sestra joj je zabranila da joj dođe na svadbu jer je odbila da joj za poklon da 3.500 dolara, odnosno oko 3.000 evra, od kojih je želela da kupi novi računar za igranje igrica.

"Pre tri nedelje mom mužu i meni je poslala link do poklona koji želi da joj kupimo. To je veoma, veoma skup i neobičan poklon za venčanje, ali ona nam je rekla da je baš to ono što želi", započela je ona svoju priču.

Pokušavajući da izbegne raspravu, njen muž je mladi poručio "da će to imati na umu kada budu birali poklon".

Međutim, njegov diplomatski odgovor nije dobro prošao kod buduće mlade.

"Ona je odgovorila da to nije predlog, već želi da joj upravo to kupimo. Moj muž joj je rekao da je to preskupo i da možda treba da nađemo nešto slično tome. Ona je opet odgovorila da želi baš to što je poslala".

Nakon što su joj od sestre stigla još tri linka sa jednako skupim kompjuterima, žena joj je na kraju otvoreno rekla da nemaju toliko novca za njen poklon.

"Rekla nam je da moramo da se pojavimo sa poklonom i da je to jedino što će od nas prihvatiti".

Videvši da njena sestra ne odustaje, žena je odlučila da pokušala da je urazumi zapretivši joj da neće ni doći na svadbu, ako joj je već skupoceni poklon važniji od svega. Međutim, mlada nije popustila, naprotiv, već je sestru nazvala "dro*om" i zabranila joj je da dođe na venčanje!

"Moji roditelji ne mogu da veruju. Kažu mi da je moja sestra razmažena i da bi ipak trebalo da se pojavimo i donesemo koji god poklon želimo".

Priča ove žene izazvala je brojne komentare, u kojima su joj ljudi savetovali da ni slučajno ne popušta kada je u pitanju poklon.

"Nemoj da ideš na venčanje ili joj odnesi toster", "Tvoja sestra misli da imaš mnogo više novca nego što imaš ili da ona ima pravo da ti određuje kako da ga trošiš. Ni u jednom slučaju njeno ponašanje nije opravdano", "Njoj je važnija sopstvena sebičnost od odnosa sa tobom, što je užasno. Žao mi je, ali ti nisi uradila ništa pogrešno", komentarisali su ljudi.