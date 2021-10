RAT I MIR: U pustinjskoj palati se nalazi jedan od najvećih podnih mozaika na svetu!

Palestinske vlasti otkrile su jedan od najvećih podnih mozaika na svetu u okupiranom gradu Jerihonu na Zapadnoj obali nakon godina restauracije.

Podsećajući na fini tepih, ogroman mozaik pokriva 836 kvadratnih metara u Hišamovoj palati, islamskom pustinjskom zamku Omajada koji datira iz osmog veka.

Scene koje se vide na desetinama panela, uključuju lava koji napada jelena kao simboli rata, i dve gazele koje simbolizuju mir, kao i delikatne cvetne i geometrijske dizajne.

Palata je vekovima ležala zaboravljena sve dok nije ponovo otkrivena u 19. veku i istražena 1930ih. Tada je mozaik otkriven ispod prašine, samo da bi ostao zaboravljen do pre pet godina, kada je lokacija zatvorena za posetioce pošto je pokrenut pokušaj restauracije koji je finansirao Japan od 12 miliona dolara (8,7 miliona funti).

