TRAMPOV NAJMLAĐI SIN ŽIVI KAO KRALJ: Ima ceo sprat za igru, demolira zidove i nameštaj, a evo šta se dešava uveče!

Većina Trampove dece je tokom godina postala dobro poznata javnosti, ali Baron Tramp i dalje ostaje van domašaja javnosti, koliko je to god moguće. Najmlađi sin bivšeg predsednika Donalda Trampa prvi je put zapleo oči sveta kasno u izbornu noć kada je stao iza svog oca na bini kada je pobeda bila proglašena. Baron je, naravno, na sceni izgledao više pospano nego ushićeno, što je nehotice osvojilo hladna srca Amerike koja je uglavnom bila srećna što je izborni ciklus konačno završen.

Kada je njegov otac preuzeo dužnost, Baron je uglavnom ostao van vidokruga javnosti, ali smo tokom vremena uspeli da saznamo dosta o američkom dečaku-princu. Za početak, njegova životna situacija u Trampovoj kuli pre Bele kuće bila je nezamislivo slatka. Reći ćemo vam samo, da mu je majka hidrirala lice kavijarom - ali to ste verovatno mogli pretpostaviti.

Jeste li spremni da saznate više o ovoj mladoj figuri nalik Simbi? Vreme je da se upoznamo sa Baronom Trampom.

Baron Tramp je jedino dete Melanije i Donalda Trampa

Jedna stvar u vezi sa 45. Prvom porodicom koju treba uzeti u obzir je da se ona malo više širi od prethodne, zahvaljujući mnogobrojnoj deci Donalda Trampa od tri žene. Baron Tramp, najmlađi iz klana, samo je jedna grana porodičnog stabla koje uključuje Ivanku Tramp, Erika Trampa i Donalda Trampa mlađeg, rođene od Donaldove prve supruge, Ivane Tramp; kao i ćerka Tifani Tramp, rođena od Donaldove druge supruge, Marle Mejpls.

Što se tiče Barona, koji je rođen 20. marta 2006. godine, on je jedino dete Donalda i Melanije Knaus Tramp, koji su se venčali oko godinu dana pre Beronovog rođenja, u januaru 2005. Baron je živeo sa svojom majkom u njihovom penthausu Tramp Tower na Petoj aveniji u Njujorku, dok se tata preselio u Belu kuću nakon što je preuzeo svoju novu ulogu POTUS-a, navodi NBC Nevs. Međutim, Baron i njegova mama su se pridružili dragom starom tati u Vašingtonu, nakon što je on završio godinu u prestižnoj i veoma skupoj Kolumbijskoj gimnaziji i pripremnoj školi, koja je imala godišnju cenu od oko 45.000 dolara.



Melanija Tramp namerava da Barona Trampa drži podalje od reflektora

Pošto su zvanični nastupi Barona Trampa bili ograničeni na tradicionalne prve porodične događaje kao što su proslave Dana inauguracije i uskršnji rolat u Beloj kući, čini se da Donald i Melanija Tramp nameravaju da održe tradiciju držanja dece iz prvih porodica uglavnom podalje od očiju javnosti.

U intervjuu za ABC News iz oktobra 2016., Melanija je to zapravo izrekla. "Ja ga učim, objašnjavam mu da zna šta se dešava“, rekla je ona. "Odlično se nosi. Držim ga u ravnoteži i — samo da mu detinjstvo bude što je moguće normalnije. I uživa u školi i u sportu. On je sjajan sportista. I samo želim da ga imam — za sada van centra pažnje ."

Čini se da je taj plan čvrsto postavljen, jer prema Vashington Ekaminera koji je u decembru 2018. objavio da se Baron "retko pojavljuje u javnosti sa svojim roditeljima“, upravo to se može zaključiti. U razgovoru sa Šonom Henitijem iz Foks njuza otprilike u isto vreme, Melanija je rekla da, iako Baron ne živi „normalnim životom“ od preseljenja porodice u Vašington, on tamo „uživa“ u tome. Takođe je rekla da su njeni napori da ga „zaštiti“ od javnog uvida potrebni da bi „mu pružila detinjstvo koje zaslužuje“.

Baron Tramp je prvi dečak koji živi u Beloj kući posle decenija

Nakon što se preselio u Vašington, Baron Tramp je zvanično postao prvi dečak koji je krasio dvorane Bele kuće u skoro 60 godina. Da, poslednji put kada je Amerika imala „prvog dečaka“ daleke 1961. godine, kada se sin Džona F. Kenedija, JFK Jr., uselio u Belu kuću kada je bio tek beba, navodi CNN.

A Baron je ušao u predsedničku rezidenciju na pravi Trampov način, izašao iz helikoptera Mornacice i prošetao travnjakom Bele kuće do svojih novih iskopina noseći košulju sa natpisom „Stručnjak“.

Baron Tramp živi kao kralj

U svom intervjuu za Parenting, Melanija Tramp otkrila je da su Baronove prostorije u Trampovoj kuli tako slatke da on zapravo ima ceo sprat za sebe, zajedno sa svojim ličnim, dodatnim prostorom za dizajniranje, kao što je ugradnja "aviona i helikoptera" u dekoraciju ostatka kuće. I ne samo to, već nije bila bitna stvar ako je želeo da crta po svim zidovima i nameštaju, jer "možemo to da ih prefarbamo i kupimo novi“, rekla je ona. Nije ni čudo što nisu žurili da ga presele u Belu kuću.

I iako nije dobio svoje krilo izvršne rezidencije, njegov životni stil se nije baš pogoršao. Prema Inkuisitru, Bela kuća ima osoblje od 100 ljudi koji je „znao šta svaki član porodice Tramp voli, što se tiče hrane, grickalica i ličnih stvari". Sve to je bilo nabavljeno i čekalo je porodicu kako bi mogli to u trenutku dolaska da imaju." Pričale su se čak i da Baron dobija Goldendudl štene po imenu Paton, "da ide uz njegov novi dom".

Da li Barron Tramp ima dadilju?

U intervjuu za People iz septembra 2015. Donald i Melanija Tramp su insistirali da nisu imali pomoć dadilje u podizanju Barona Trampa. "Volim da budem praktična“, rekla je Melanija za magazin. "Mislim da je to veoma važno. Baron ima 9 godina. Treba mu neko kao roditelj tamo, tako da sam ja stalno sa njim. Kao što znate, moj muž stalno putuje."

Danima nakon što je intervju objavljen, Donald je, u pravom obliku, rekao za Njujork post da je, u stvari, postojala "mlada žena" koja "radi sa Baronom“. Ipak, do danas, izveštaji opisuju Melaniju kao "stvarno odanu" svom sinu; izvor je za Post u novembru 2016. rekao da se Melanija često može videti kako pokupi Barona iz škole. Isti izvor je takođe tvrdio da se Melanija nije oslanjala na dadilje da pomognu u podizanju svog deteta.

Baron Tramp tečno govori tri jezika

Iako se navodno zalaže za svog oca, Baron Tramp je takođe nasledio korene svoje majke. Prema intervjuu iz 2016. za magazin GK, Melanija Tramp je otkrila da Baron „tečno govori slovenački“. U stvari, on govori jezik sa svojim bakom i dedom, koji su živeli u blizini Trampovog tornja, u vreme intervjua.

Melanija se takođe jednom pohvalila People-u 2009. da je Baron sa samo tri godine, pored slovenačkog i engleskog, govorio i francuski. Ali dve godine kasnije, tokom nastupa u emisiji The Joy Behar Show, Melanija je rekla: "Baron govori dva jezika potpuno savršeno. On ide s jedne stvari na drugu, slovenački/engleski." Šta se desilo sa Francuzima? Zar samo nije bio dovoljno tečan da to još pomene?

'Veoma je nadaren sportista"

Baron Tramp je možda krenuo u budućnost među vrhunske sportiste sveta - to jest, ako verujete njegovom ocu na reč. Kada je Baron imao devet godina, Donald Tramp je za People rekao da je njegovo najmlađe rođeno „veoma nadaren sportista“ iako je bio tek „u tim godinama kada tek počinje da uči“.

Srećom po Barona, njegov tata ima veze. Prema The Washington Postu, fudbalski tim iz Major lige DC United posetio je Belu kuću u aprilu 2017. gde su "predelili Baronu crno-crvenu loptu, potpisanu od strane igrača i personalizovanu porukom dobrodošlice u Vašington. " Kasnije je otišao i imao „utakmicu“ sa nekoliko istaknutih članova tima, uključujući napadača Patrika Malinsa, koji je rekao da je impresioniran „strašću“ mladog Trampa i „znanjem“ igre. „Osećam se dobro zbog dece koja odrastaju igrajući fudbal“, rekao je tada Malins.

Baron Tramp pohađa Episkopalnu školu Sent Andreja

U jesen 2017. godine, Baron Tramp je započeo školovanje u Episkopalnoj školi St. Andreja u Potomaku, koja prema The Vashington Postu košta oko 40.000 dolara godišnje. Pored prestižne reputacije škole — 100% njenih diplomaca ide na neku vrstu visokog obrazovanja — Sent Andreja ima niz impresivnih objekata, uključujući biblioteku na dva sprata od 14.000 tomova... višenamensko pozorište, prostor za montažu, scenu i kabinu za osvetljenje/zvuk; dva studija vizuelne umetnosti , mračna sobu, dva košarkaška terena u punoj veličini, salu za fitnes, plesni studio i dva puna terena za softbol, bejzbol, lakros i fudbal." Niste impresionirani? Ima još.

Prema The 74, St. Andreja je „jedini školski centar za nauku o obrazovanju uma i mozga u zemlji“, što znači da je deo njegovog nastavnog plana zasnovan na „brzo rastućoj multidisciplinarnoj oblasti koja ima za cilj da prevede nova dostignuća u neuronauci i psihologiju u bolje prakse u učionici“. Zvuči kao da bismo mogli imati drugog stabilnog genija....

Baron je prvo dete sadašnjeg predsednika koje je pohađalo školu Sent Andreja, iako škola ima i druge poznate alumniste, poput osnivača eBeja Pjera Omidijara. Možda, ako Baron odigra svoje karte kako treba, jednog dana bi mogao da završi bogat kao taj tip. A, da - on već jeste bogat!

Samo najbolji proizvodi dodiruju kožu Barona Trampa

Ako vam je bio potreban dodatni dokaz da Baron Tramp nije vaše tipično dete, čujte ovo: 2013. godine, njegova majka je priznala za ABC News da je u to vreme na njegovu kožu nanosila sopstvenu liniju hidratantnih krema sa kavijarom nakon što bi završio svoje noćno kupanje. „Miriše veoma, veoma sveže“, rekla je Melanija Tramp o svojoj liniji za negu kože Caviar Complek C6. "Namažem ga od glave do pete. I sviđa mu se to."

Na nesreću njih dvoje, ova tradicija je možda bila kratkog veka; prema Racked-u, Melanijina linija za negu kože raspala se ubrzo nakon njenog lansiranja.

Nećete nikada videti Barona Trampa kako nosi trenerku

Kao što bi se moglo očekivati od nekoga rođenog u poslovnoj porodici od milijardu dolara, Baron Tramp se gotovo čitavog života oblačio za uspeh. Čak je nosio odelo na predstavljanju knjige svoje polusestre Ivanke Tramp kada je imao samo tri i po godine.

„On nije dete za trenerku“, rekla je Melanija Tramp dok je razgovarala o svom sinu za ABC News 2013. „Njemu ne smeta da obuče odelo – ali ne svaki dan – i voli da ponekad stavlja kravatu, kao tata." Ali to ne znači da Baron ne voli malo udobnosti. U stvari, on ponekad uparuje svoju pripremnu školsku uniformu sa prilagođenim patikama Nev Balance koje navodno koštaju 149 dolara, prema Footvear Nevs. Da, dobro ste pročitali. Trampovi plaćaju 149 dolara za Baronove patike i nešto što se zove Footwear News zapravo postoji u stvarnosti.

Melanija Tramp naziva Barona Trampa "mini Donald"

S obzirom na to da voli da nosi odela i da vlaži kožu kavijarom, nikoga ne bi trebalo da iznenadi što Melanija Tramp svog sina jedinca često naziva „malim Donaldom“ i „mini Donaldom“. „On je veoma snažan, veoma poseban, pametan dečak“, rekla je Melanija za Parenting . "On je nezavisan i samouveren i tačno zna šta želi. Ponekad ga zovem mali Donald. On je mešavina nas u izgledu, ali zbog njegove ličnosti ga zovem malim Donaldom."

„Kada je imao 5 godina, želeo je da bude kao tata: biznismen i golfer“, dodala je kasnije u intervjuu. "Voli da gradi nešto i ruši i gradi nešto drugo. Veoma je detaljan u crtanju. Često putujemo i seća se svega što vidi. Ponekad bi kasnije istog dana ili sledećeg napravio nešto kao što je video ili zamislio nešto sebe."

U intervjuu za ABC Nevs iz 2013. godine, Melanija je Barona ponovo nazvala „mini Donaldom“, što, ako budemo iskreni, mora malo da boli za Baronovog starijeg polubrata, stvarnog Donalda Juniora.

Donald Tramp nije menjao pelene Barona Trampa

U istom intervjuu za Parenting Melanija Tramp je rekla za svog muža: „On nije menjao pelene i potpuno sam u redu s tim. Nije mi važno. Sve je u tome šta radi za tebe. Veoma je važno da poznaješ osobu sa kojom si. I znamo naše uloge. Nisam želeo da menja pelene ili stavlja Barona u krevet. Volim svaki minut."

Ali to ne znači da Donald Tramp na svoj način nije bio tata koji voli. Melanija je takođe rekla da on i Baron vole da igraju golf, zajedno večeraju i „uživaju u porodičnom vremenu“ u Mar-a-Lagu, porodičnom odmoru na Floridi. Golf se zapravo često pojavljuje kada Melaniju pitaju o Donaldovoj vezi sa Baronom, kao u ovom intervjuu za People iz 2015. kada je ponovo rekla da dva muškarca u njenom životu „idu sami na večeru, jedan na jedan“ i „igraju golf zajedno ." Golf i večera, a? Zvuči malo više kao zaključivanje poslovnog ugovora, nego dan ljubavi oca i sina.

Bivši batler Donalda Trampa misli da je Baron Tramp mini verzija njegovog oca

Nije tajna da prva dama Melanija Tramp misli da je Baron napao svog oca, predsednika Donalda Trampa, kao što je to otvoreno izjavila u prošlosti. I što je zanimljivo, bivši batler porodice Tramp, Toni Senekal, deli njeno mišljenje. Senekal je objasnio da iako voli sve Donaldove petoro dece, Baron najviše liči na svog slavnog oca. Hoćeš neki dokaz? Ne tražite dalje od Senekalove anegdote o razgovoru koji je vodio sa tada dvogodišnjim Baronom.

"Kada je Baron imao dve i po godine, uzeo sam njegov doručak od njega", priseća se bivši batler, prema Inside Edition. "On je sedeo u svojoj stolici za hranjenje i gleda me i kaže: 'Toni! Sedi! Moramo da razgovaramo!'" Bože! Iako ne možemo da kažemo da li je ova tvrdnja sto posto tačna, ne možemo reći da je previše teško zamisliti. I ko zna, možda će Baron uzvikivati ​​čuveno tatino "Otpušten si!" red oko jednog dana. Nikad ne reci nikad.