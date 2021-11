NIKO NE ZNA KO JE ONA! Misteriozna devojka zarađuje MILIONE radeći ovo: RODITELJI BI ME SE ODREKLI (FOTO)

Prikazivanjem sebe na internetu zaradila je pravo bogatstvo , a niko ne zna ko je ona zapravo.

"Bambi Blue Hair", odnosno plavokosa Bambi, kako se predstavlja na društvenim mrežama, kaže da premo "OnlyFans-a" zarađuje milione. Kako tvrdi, ukupno je do sada zaradila 2,2 miliona funti, ali nikada nije pokazala svoje lice, prenosi "Daily Star".

Kaže da je u ranim dvadesetim godinama i da strogo vodi računa da nikada niko ne sazna njen pravi identitet jer bi je se inače roditelji odrekli.

- Informacije o meni nemaju čak ni moji prijatelji, niti muškarci sa kojima izlazim. Nekada sam radila dosadan kancelarijski posao i zarađivala 100 dolara mesečno. Sada zarađujem oko 250.000 dolara na mesečnom nivou - kaže ova devojka iz Kalifornije.

- Moji roditelji su veoma konzervativni, ali i pored toga se dobro slažemo. Međutim, ako bi saznali čime se zaista bavim, odrekli bi me se. Oni i dalje misle da radim u kancelariji, a zgodno je to što sada skoro svi rade od kuće, pa im nije čudno što ne idem na posao - kaže ona.

Ona je ispričala i par situacija kada je umalo otkriveno čime se zaista bavi.

- Prošle nedelje smo imali porodičnu večeru i ja sam usred jela ustala da idem do toaleta, a zapravo sam otišla da bih se dopisivala sa fanom. To je takav posao, morate uvek da budete dostupni. Jednom sam otišla na venčanje svoje prijateljice i shvatila da jedan od svatova meni plaća za slike, međutim nije me prepoznao pošto krijem lice. Svakog dana sam u strahu da će me neko otkriti, a fanovi mi nude ogromne sume da im otkrijem lice. Međutim, za sada odolevam - kaže, dodajući da joj je jedan fan ponudio 5.000 dolara da mu otkrije lice, a drugi joj je ponudio let do Italije prvom klasom.

- Za sada odolevam, a videćemo šta će biti u budućnosti - kaže ona.