MONAŠKI ŽIVOT SRPSKOG GENIJA! Nikola Tesla nikad nijednu ŽENU nije taknuo, venčao se NAUKOM!

Ja sam se odavno venčao s naukom, tako je govorio veliki srpski naučnik Nikola Tesla (1856-1943), čiji je emotivni život do kraja ostao misterija.

- Nikad nisam dotaknuo ženu. Kao student, na praznicima kod roditelja u Lici, zaljubio sam se u devojku. Bila je visoka, prelepa i imala oči nesvakidašnje, pune razumevanja - rekao je nekom novinaru 1927. godine.

Sopstvena odluka

Javnosti je do danas ostalo nepoznato da li zaista Tesla nikada nije bio u emotivnom odnosu sa nekom ženom. Zvanično - nije se ženio. On sam je tvrdio da se žena odrekao zbog posvećenosti nauci.

- Moji izumi su moja deca, a moja jedina želja je da kroz njih šaljem poruke u budućnost. Žena je jedno fantastično stvorenje koga ja nisam vredan - rekao je jednom Tesla.

Govorio je i sledeće: „Odlučio sam da svoj život posvetim radu, i zato se odričem ljubavi i društva dobre žene. Verujem da muzičar, pisac ili bilo koji drugi umetnik treba da se ožene. Njih samo inspiracija vodi do većih uspeha. Ali pronalazač je drugačije prirode, u sebi ima toliko strasti i divljine da, ako se preda ženi, predaće joj sve. To je šteta, jer nekada smo tako usamljeni.”

Mirka Trnina i Sara Bernar

Bilo kako bilo, žene su, nesumnjivo, imale veliku ulogu u njegovom životu.

Storija o ovom pitanju išla je toliko daleko da je Boško Budisavljević, Teslin praunuk, pričao kako se njegov rođak za vreme bolovanja od kolere u Tomingradu 1873. i 1874, po svemu sudeći, zaljubio u svoju sestričnu Milicu Mandić, koja je bila ćerka Tome Mandića, brata Tesline majke Ðuke.

Budisavljević je to, navodno, zaključio čitajući neki intervju svoje majke, gde se navodi: „Tesla, zavolevši ženu koju nije smio voleti, celi život ostao neženja.”

Mnogima se divio

Takođe, u arhivima se može naći i podatak da je malo falilo da se Tesla oženi Lenkom Dunđerski, najlepšom i najbogatijom devojkom tog vremena. O tome je, navodno, više puta razgovarao s Lazom Kostićem, koji je bio smrtno zaljubljen u Lenku Dunđerski, ali je - budući da je njihova ljubav bila nemoguća, te kako bi se zauvek udaljio od nje - hteo da je gurne u Teslin zagrljaj. Naučnik je to odbio, poručivši mu da „sveća ne može da gori na dva kraja”. Tada je i rekao rečenicu da se on odavno venčao sa naukom i da ga brak ne zanima.

Nema dokaza da je bio sa ženom

Pisac Vladimir Pištalo, autor temeljne i nagrađivane knjige „Tesla, portret među maskama”, godinama je istraživao Teslin lik i delo. Jednom prilikom je za hrvatski Večernji list rekao da, prema onome što znamo, Tesla zaista nikada nije dotakao ženu:

- Osam godina mojih istraživanja kažu da nema dokaza da se to dogodilo. On se posvetio spiritualnom. Jedna od osobina monaha jeste suzdržavanje od romantično-seksualne strane života. Ipak, prisan odnos s Ketrin Džonson ostao je takav sve do njene smrti, kada ona nalaže svom mužu da uvek ostane u kontaktu s Teslom.

Poznato je da se sam Tesla divio mnogim ženama u Americi i da su u njegovoj okolini često bile lepe žene tog vremena. Kretao se u društvu njujorškog visokog staleža, a osim što se družio s Ketrin Makmahon Džonson, suprugom njegovog najboljeg prijatelja, koja je bila zaljubljena u njega, dopadala mu se i Margarita Merington, vrlo talentovana pijanistkinja, za njega se zanimala i hrvatska umetnica Milka Trnina, kao i francuska glumica Sara Bernar...

Majka kao najveća podrška

Tesla je bio dosta vezan za majku Georginu Ðuku Teslu, koja je, inače, bila iz porodice Budisavljević, iz koje je poticala Jovanka Broz, supruga predsednika SFRJ Josipa Broza Tita. Otac mu je bio sveštenik Milutin Tesla.

Nikola Tesla se za izumiteljski dar svojevremeno zahvalio majci. Ona mu je bila i velika podrška, pa čak i kada je bio naklonjen kocki.

- Sećam se jedno popodne, kada sam izgubio sav novac i strasno žudeo za igrom, ona je došla k meni sa svežnjem novčanica i rekla mi: „Idi i zabavljaj se!” Što brže izgubiš sve što imamo, to bolje. Znam da će to da te prođe.” Bila je u pravu. Tog trena sam pobedio svoju strast i jedino sam zažalio što nije bila stotinu puta jača - napisao je Tesla u knjizi „Moji izumi”.

Pred smrt 1982. ona je imala samo želju da vidi sina, bog joj je i uslišio molitve - Tesla je odmah iz Pariza, gde se tada zatekao, došao u Gospić.

- Stigao si, Nidžo, ponose moj - rekla mu je majka tada.

Umro u hotelu

Tesla je, podsetimo, umro januara 1943, u 87. godini. Umro je u apartmanu 3.327 na 33. spratu hotela „Njujorker”, u kom je živeo.

- Nikola Tesla je umro. Umro je siromašan, ali je bio jedan od najkorisnijih ljudi koji su ikada živeli. Ono što je stvorio veliko je i, kako vreme prolazi, postaje još veće - rekao je tada gradonačelnik Njujorka Fjorel Henri Lagvardija.