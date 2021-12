ŽENA DOBILA POKLON OD MUŽA, INTERNET JOJ PORUČUJE DA SE RAZVEDE - Izbila opšta svađa, evo šta ju je naljutilo

Poklon za praznike može da izazove i ozbiljnu svađu!

Kažu da se poklonu u zube ne gleda, tj. da nije važno koliko poklon košta, ako je od srca. Ali, da li to važi baš u svim situacijama? Slučaj jedne žene nateraće vas da se zamislite!

Naime, jedna žena je pobesnela nakon što je otkrila da je njen muž potrošio stotine evra na božićne poklone za svoje prijatelje, a njoj je kupio KAŠIKE od 2.000 dinara.

Ona je svoju priču podelila anonimno, priznajući da je pronašla listu koju je ručno ispisao njen muž, a u kojoj je zapisao kome šta želi da kupi i po kojoj ceni.

Prvo što je primetila bilo je da je na spisku sat koji košta više od 60.000 dinara kao poklon za kolegu, snaji će kupiti narukvicu od 26.000 dinara, dok je sledeća na spisku bila ona, njegova žena, a pored je pisalo – set kašika 2.000 dinara.

Ova žena se suprotstavila svom mužu, pitajući ga zašto bi potrošio skoro pola miliona dinara (3.500 funti) na sve ostale, a tako malo na nju, na šta ju je on nazvao nezahvalnom.

"Ono što me je uznemirilo je da sam pored svog imena videla da planira da mi kupi set kašika od 20 funti. Bila sam previše šokirana da bih to ignorisala i morala sam da se suočim sa njim. Rekao mi je da je to njegov novac, da on to plaća i da ne treba da se mešam u tom, da su mu prijatelji i kolege važni i da ih poznaje godinama, kao i da bi poklon trebalo ceniti bez obzira na cenu. Rekla sam mu da me ne poštuje i da ignoriše moja osećanja poklonom koji mi je odabrao", napisala je žena na Redditu, otkrivajući i šta je ona pripremila za njega.

"Da i ne pominjem da sam potrošila dosta novca za njegov poklon da bih mu kupila omiljene cipele, ali on se naljutio i rekao da se ponašam kao nezahvalnica, da sam razmažena, da prestanem tako da se ponašam i da prihvatim ono što dobijam. Svađa je postala još gora i prestali smo da pričamo".

Nakon što je ispričala svoju priču, žena je bila zatrpana savetima drugih, koji mahom smatraju da je u pravu što ju je to uznemirilo.

"I dalje imaš vremena da vratiš njegov poklon i da mu daš vaučer od 2.000 dinara za neku lokalnu prodavnicu", "devojko, ako si mu poslednja na listi prioriteta, bolje mu za Božić uruči papire za razvod", pisali su joj forumaši.

"Ne mogu da verujem da mu je najvažnija osoba u životu manje vredna nego kolege, koje se menjaju tokom života", napisala je jedna devojka.