'MUŽ MI JE U PORUCI NAPISAO 1 REČENICU, NE ZNAM ŠTA DA RADIM!' Žena izazvala buru na netu: 'Od mene bi dobio SOČNU PSOVKU'

Žena se požalila na muža zbog poruke koju joj je ostavio pre odlaska na posao.

Jedna supruga i majka požalila se prijateljicama na Internetu zbog "zahtevnog" supruga. Zapravo, potražila je savet od njih - da li da uradi onako kako joj je on rekao, ili da je pravi trenutak da se uspostave neka nova pravila u njihovom braku.

A evo o čemu je reč. Muž joj je poslao poruku sa zahtevom da spremi ručak do 13 sati. Otkrila je da ju je ta njegova "naredba" zbunila i pitala se da li to do nje, da li je sasvim normalno što traži da mu obrok bude gotov u određeno vreme, ili je ovo znak za alarm.

"Molim te, spremi ručak do 13h. Hvala ti", stoji u poruci koju joj je poslao.

"Zanima me da li bi još nečiji muž ovo napisao ujutru, pre nego što ode na posao i bukvalno nestane i ne komunicira sve do kraja radnog vremena. Molim vas, budite iskreni", obratila se ženama i majkama sa foruma "Mumsnet-a".

Forumašice su joj poslale svoja mišljenja, a gotove sve su složne - "Nije ovo 1950."!

"Ma kakvi. Ne bih mu spremila ništa. Evetnualno u slučaju da je imao baš puno posla i imo svega pet minuta da nešto 'ubaci u usta'".

"Kada bi meni moj muž to rekao, odgovorila bih mu sočnom psovkom i rekla mu šta sebi da spremi za taj dan pošto ja neću ceo dan biti dostupna. Pa, nije ovo 1950.", napisala je jedna druga korisnica.

Neke su rekle da ih je njena priča nasmejala i da bi istu takvu reakciju dobili njihovi muževi kada bi izašli sa istim predlogom. Bilo je i onih koje su navele da bi spremile ručak mužu, mada im se ne dopada taj "zapovednički" ton.

"Ja nisam njegova domaćica. Obično pitam muža kada bi želeo ručak (jer često ima duge sastanke pa mu je potrebno da spremim ranije ili kasnije jelo, jer se ne uklapa u naše uobičajeno vreme za ručak). Ali on nikada, nikada ne bi imao prava da mi se tako obraća i naređuje kao da sam sluškinja", još jedan je od kementara na ovu priču.