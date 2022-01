DOŠLA SAM KOD DEČKA KUĆI, A ON JE NESTAO U TRI UJUTRO: Blokirao me je i ostavio poruku u kojoj mi je otkrio GNUSNU ISTINU O SEBI!

Devojka po imenu Sidni ispričala je na TikToku još jednu u nizu priča o prevari, ali ovako nešto retko kad se čuje, pa nije čudo to što je njena ispovest postala viralna.

"Izlazila sam sa jednim momkom koji mi je delovao fino i normalano. Ali, izašli smo jedno veče na večeru i on se ponašao tako je*eno čudno. Na kraju je rekao "mislim da treba da idemo’".

Sidni je iznela predlog da odu kod nje, budući da je blizu restorana, ali on je insistirao da odu kod njega, kako su se pre večere i dogovorili. Kada su stigli, on je nastavio da se ponaša čudno, pa je predložila ili da legnu u krevet ili da je on odveze kući. Momak nije pristajao ni na jednu opciju, već je unezvereno šetao po kuhinji.

Sidni je legla da spava u njegovom krevetu, a u toku noći se desio rasplet.

"Kada sam se probudila oko tri ili četiri ujutru, nije ga bilo. Pomislila sam da je možda otišao u kupatilo ili do kola".

Međutim, ubrzo je shvatila da nijedno od toga nije slučaj, pa mu je poslala poruku da vidi šta se dešava. Istog trenutka je shvatila da je blokirana.

"Blokirao je moj broj dok sam još bila u njegovom stanu. Ostavio mi je poruku na pultu u kuhinji, rekao mi je da je oženjen i da mu se žena porađa, pa vozi nazad kući jer žena donosi na svet njihovo dete".

"Ovo mi je bio treći ili četvrti sastanak sa njim, u stanu nije bilo nikakvih fotki, ne nosi burmu, nije bilo naznaka da je veren. Jednom sam pogledala njegov Instagram, videla da je zaključan. Kako sam mogla da znam da je oženjen?", pita ova devojka.