MONASI OBJAVILI NOVO ČUDO U MANASTIRU TUMANE: Uz pomoć vere i molitve zaustavljen rast TUMORA NA MOZGU!

Vernici gotovo svakodnevno govore o čudima koja se dešavaju u manastiru Tumane, koji je poznat po navodnim isceliteljskim moćima.

Tako su monasi na Badnji dan, 6. januara na sajtu manastira objavili priču kako je navodno uz pomoć vere i molitve Tumanskih Svetitelja zaustavljen rast tumora na mozgu.

- Ja sam Ivana Babić, dolazim iz Slovenije sa namerom da ispričam ono što se meni desilo. Pre trinaest godina otkriven mi je tumor na mozgu, koji je iz benignog tumora prelazio u maligni, tako da je već bio opasan. Operisana sam, nisam išla na hemio terapije i na zračenja. Na kontroli prošle godine lekari su videli nešto na mozgu i posumnjali da se ponovila bolest. Nakon četiri meseca videlo se da je to počelo da raste, naraslo je za par milimetara - potvrdili su da je to recidiv, da se to opet ponovilo. U junu mesecu na magnetnoj rezonanci konstantovali su da je za tri meseca porstao za još 2 milimetara. Sledeća kontrola mi je bila zakazana 22. novembra. Tada se odlučujem da početkom novembra odem u manastir Tumane da zamolim Boga i Majku Božiju, Svetog Zosima, Svetog Jakova, Svetog Nektarija i sve Anđele, Arhanđele da mi pomognu - piše na sajtu manastira i dodaje:

- Molila sam im se svim srcem. Kući sam se pomazivala uljem iz manastira Tumane. 22. novembra otišla sam na magnetnu rezonacu, koja se poklopila sa danom Svetog Nektarija Eginskog i ja sam znala da će sve biti dobro. Decembra meseca dobila sam rezultate magnetne rezonance, koja je pokazala da je sve stagniralo. Nije se uvećalo ni za jedan milimetar. Sveti Zosim, Sveti Jakov i Sveti Nektarija Eginski pomogli su mi u ovoj bolesti i zaustavili rast tumora. Došla sam na pravoslavni Božić (ja sam inače katoličke vere) da se zahvalim Svetiteljima i da podelim ovu priču sa svima koji ne veruju, ili imaju neke nedoumice da dođu, vide i da osetite tu blagost i mir u duši.