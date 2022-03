U KOVČEG PORED POKOJNIKA SE STAVLJA GLAVA ZAKLANE KOKOŠKE! Neobični običaji u Timočkoj krajini tokom sahrana ORGANIZUJU I ORKESTAR

Na timočkim grobljima može se svašta videti. Neki od običaja više nisu prisutni, a neki se i dalje poštuju.

Pojedinci svedoče da se dešavalo da kada šira porodica izgubi dva člana, tada se u kovčeg sa pokojnikom stavlja lutka ili glava zaklane kokoške, kako bi se prekinuo crni niz.

Šta još odlazi zajedno sa preminulima na onaj svet otkrio je za Kurir televiziju Zlatimir Pantić.

- Sama smrt pokojnika za sobom povlači mnoge obrede verujući da će pokojnik tako imati lagodniji život na onom svetu. Zato ga mnogo darivaju. Sve zavisi od situacije i koliko su pokojnikovi bogati. Tako da, tu ima mnogo zlata i satova, televizora u tim malim grobnim dvorcima, mobilnih telefona takođe i raznoraznih vrednih stari. To zavisi od sela do sela - ispričao je Zlatimir Pantić.

Kaže da ima razlike u običajima kada se mladi sahranjuju od starih.

- Ima velike razlike. Mlađima se više pridaje pažnja, tu se organizuje i orkestar. Sve što je voleo za života mu se tad priređuje, za starije se manje brige vodi. Sahrana prođe onda u miru. Ranije je bilo skrnavljenje grobova, danas nema. Pogotovo ranije kada je vreme bilo siromašnije, a pokojnike sahranjivali sa zlatnim zubima i ostalim vrednim stvarima - rekao je Pantić.

Pantić je potom ispričao koji se to običaji vezuju za Timočku krajinu.

- Posebni običaj je davanje kola za mrtvaca, za zagrobni život. Organizuje se u seu velika igranka, bude plaćeni orkestar i svi prisutni dobiju darove i namenjuju se sa svećom onom ko je sahranjen. Tu prisustvuje celo selo i veruje se da sve što prime ti u kolu, da će to videti pokojnik na drugom svetu. Jeste to malo neobično, ali sad to poprimaju i druga mesta. Ulažemo dosta kako bi pokojnik imao savršeni raj - ispričao je Zlatimir.

