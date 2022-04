MEDIJACIJA SE NASTAVLJA: JELENA GOLUBOVIĆ VRATILA SE U STUDIO RED TVa DA POMIRI MILICU I BORU!

Ona veruje da je ljubav ono što ih povezuje.

Jedan sasvim neobičan aprilski ponedeljak počeo je, kao što smo i navikli uz najneverovatniji jutarnji program "Ne gledam ti ja to" na RED TVu. Naši neverovatni voditelji, neverovatne teme i još neverovatniji gosti i to sve u pet sati živog programa.

Milica Kemez, Bora Santana i Jelena Pešić ovog u studiju RED TVa ugostili su Marinu Dabić - dizajnerku, koja dizajnira kimono, ali i Jelenu Golubović - rediteljku, rijaliti učesnicu, psihoanalitičarku i medijatorku.

Kao što je prošle nedelje obećala, Jelena Golubović se vratila u emisiju "Ne gledam ti ja to" da bi završila proces medijacije između Bore Santane i Milice Kemez i unapredila njihov poslovno-prijateljski odnos. Jelena Golubović je u završila obuku za medijatora - najviše je zovu za radne sporove, a ona bi volela bi da uđe u "Zadrugu" u ulozi medijatora. Interesantno bi joj bilo da miri Dalilu i Cara i to bi naravno radila pro bono.

Jelena Golubović danas je nastavila simulaciju medijacije sa Borom i Milicom, baš kao što je u četvrtak i obećala. Sve je počelo kada je u studiju prosula malo vode za dobru sreću, odabrala Jelenu Pešić za ko-medijatora i dogovorila se sa Borom da izađe iz studija da bi sa Milicom uradila ono što je zamislila.

Milica Kemez se poverila Jeleni da je odnos između nje i Bore turbulentan i da traje dve godine. Njihovi problemi počeli su u "Zadruzi" kada on nije mogao da se nosi sa pritiskom okoline. Nakon "Zadruge 3" Bora prekida njihov odnos i nakon samo tri dana pronalazi novu devojku, što je Milicu jako povredilo. Kada je Milica ušla u "Zadrugu 4" bez Bore, ne negira da joj je prijala pažnja muškaraca, ali nije se odlučila na konkretniji korak, jer nije bila spremna. Ipak, Bora kada je ušao u "Zadrugu 4" to joj je zamerio. Najviše joj smeta njegovo psovanje i vređanje - jer to na nju jako loše deluje. Ne želi da obnavlja emotivni odnos sa njim - jer mu je u telefonu našla dopisivanja sa devojkama, organizovanje viđanja i sve to dok su bili u vezi - i preko toga ne može da pređe. Nema više snage da se bori za taj odnos, jer se dve godine za njega borila lavovski. Sada bi volela da sa Borom ima prijateljski odnos, jer smatra da treba praštati.

Nakon Milicinog sedmominutnog izlaganja Bora je ušao u studio, a Milica ga je napustila da bi dala prostor Bori da se on nasamo sa Jelenom izrazi.

Bora Santana kaže za sebe da je jako temperamentan, da brzo plane i veruje da su im slični karakteri - da kada je potrebno niko ne želi da popusti. Bori se ne dopada što je Milica bez njegovog znanja uzela njegov telefon, a nikada se nije usudila da mu ponudi svoj. I ne dopada mu se što, po njegovim rečima, ona i dan danas krije svoj telefon. Najviše ga je povredilo što se viđala sa nekim muškarcima nakon raskida. Iako ona tvrdi da se nikada nije ništa desilo, on je takav tip - ne oprašta te stvari - iako je više grešio.

"Da se nije videla sa tim dečkom i da me nije slagala - ja bih se možda i oženio sa njom" - rekao je Bora Jeleni Golubović.

Bora Santana, kao i Milica Kemez, rekao je da bi voleo da nakon svega oni budu u korektnom odnosu.

Jeleni Golubović je žao da zbog sujete ne budu zajedno! Tražila im je predloge, kako da se popravi njihov odnos. Milicin je bio da ostanu na bloku na mrežama, ali da se poštuju kao kolege, a Borin je bio da se ne pominju više ni u kakvom kontekstu i da budu u korektnom odnosu. Jelena u dogovoru sa našim voditeljima dolazi u studio RED TVa nakon prvog maja, da bi završila ovu simulaciju medijacije - a svi mi se nadamo povoljnom ishodu. Ostaje nam da pratimo "Ne gledam ti ja to" i da navijamo za njih i njihov kvalitetan prijateljski odnos.

