SRBI VOLE RAKIJU, A ŠTA PIJU OSTALE NACIJE? Nikad ne bi ni naslutili da ovi narodi najviše konzumiraju OVA pića!

Alkohol je od davnina koristio za religiozne rituale, ali su vremenom alkoholna pića dobila potpuno drugačiju ulogu i počela da se koriste za uživanje. Oni koji pak nisu ljubitelji alkohola mogu da ugase žeđ različitim drugim napicima - od kafe, ceđenog voća, mleka... ili njihovom idealnom mešavinom. Ovo su pića koja su u svetu najpopularnija.

Čaj - topli napitak veoma popularan u mnogim zemljama. Postoje dve grupe čajeva: oni koji se prave od istoimene biljke i koriste kao stimulativno ili umirujuće sredstvo i oni koji se spravljaju od lekovitog bilja i imaju lekovita svojstva. Najpopularniji pravi čajevi su crni, zeleni i ulong. Po pravilu, u čaj ne treba dodavati limun, med i šećer jer na taj način menjate njegovu aromu, dok se u jake čajeve dodaje samo mleko. Englezi su čuveni ritual ispijanja ovog toplog napitka doneli sa Istoka.

Viski - svrstava se u kategoriju žestokih alkoholnih pića. Poznat je kao najpopularnije destilovano piće, a dobija se iz žitarica i čuva u hrastovoj buradi. U zavisnosti od toga koja se žitarica koristi - ječam, mleveni ječam, raž, pšenica, kukuruz ili ovas - zavisi i koje će vrste biti viski.

Pivo - alkoholno piće koje se pravi od kvasca, hmelja, ječma i vode. Koristilo se još u starom Egiptu, a danas je zastupljeno u celom svetu. S obzirom na to da ima od tri do 13 procenata alkohola, ubraja se u slabija alkoholna pića. Britanci spadaju u najveće konzumente ovog napitka, a pab je simbol mesta na kojem se on pije.

Grog - toplo alkoholno piće koje se pije u hladnim danima. Pravi se od ruma, šećera, cimeta, karanfilića, soka od pola limuna i vrele vode, kojom se svi sastojci preliju. Grog se priprema u vatrostalnoj čaši ili šolji s debljim ivicama.

Sveži sokovi od voća i povrća - dobijaju se preradom sirovog voća i povrća. "Gorivo" su koje je organizmu potrebno za hidriranje i hranjenje ćelija. Sokovi su bogati vitaminima, mineralima, enzimima, fitonutrijentima, antioksidantima i lako se pripremaju.

Načini ispijanja alkohola

Svaki narod ima specifične navike u ispijanju alkohola. Dok je u nekim zemljama korišćenje alkohola zabranjeno, u drugima je on neizostavan u svakodnevnom životu. Predstavljamo vam deset zemalja sveta u kojima se količinski popije najviše alkohola.

Francuska - njihovo piće je vino, uvek se konzumira za vreme obroka.

Italija - vino je deo italijanske kulture i smatra se običnim i nezaobilaznim pićem. Italijani uvek piju lokalna vina, osim ako ne uživaju u nekom posebnom aperitivu.

Češka - U ovoj zemlji se piju lageri i pilsneri. Prosto ne možete da posetite ovu zemlju a da ne probate bar jednu čašu piva.

Australija - S obzirom na to da je ova zemlja bila naseobina zatvorenika, prema legendi, rum je bio glavno piće. Morate da znate i osnovno pravilo - znak lošeg ukusa je ukoliko pijete sami.

Turska - iako mnogi misle da je njihovo piće kafa, zapravo, oni najviše vole da piju čaj.

Danska - U Danskoj su sva pića podjednako važna i među njima nema favorita. Posebno treba znati da je ova zemlja poznata po opuštenom odnosu s gostima u kafićima i barovima.

Nemačka - U Nemačkoj pivo i voda koštaju gotovo isto. Piva od pšenice ovde su specijalitet.

Irska - U irskoj kulturi opijanje je tradicija. Ovde su izmišljeni Dan Svetog Patrika i irska kafa.

Rusija - Votka je Rusima u krvi. Ukoliko odlučite da posetite ovu zemlju, morate probati neku od njihovih votki.