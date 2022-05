U OVOM SRPSKOM MANASTIRU NA KOSOVU KOJI JE PODIGNUT ZA VREME NEMANJIĆA MOLE SE I ALBANCI: U isceljenje na OVOM mestu svi veruju

Manastir Svetih vrača Kozme i Damjana, nalazi se u mestu Zočište, 5 klilometara jugoistočno od Orahovca i par kilometara jugoistočno od Velike Hoče.

Selo i manastir su dobili ime po izvoru lekovite vode za oči.

Manastir Svetih Vrača Kuzmana i Damjana pripada Eparhiji raško-prizrenskoj Srpske pravoslavne crkve i evidentirano je nepokretno kulturno dobro.

Zočište monastery, Kosovo, was first mentioned in 1327, although the church was from the 13th c. During a 14th c battle some of the stones were used to build a mosque. The Kosovo war in 1999 left the monastery in ruins, but it was reconstructed using remaining fragments #MAWC pic.twitter.com/pdBBcLl9Ql