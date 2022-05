DONOR SAKRIO DA IMA GENETSKI POREMEĆAJ, PA ZAVRŠIO NA SUDU: Ima 15 dece, dečaka je tukao, a jednu majku je fizički ZLOSTAVLJAO!

Donor sperme koji je nudio svoje usluge lezbijkama putem društvenih mreža i koji je otac petnaestoro dece, juče je saslušan na sudu jer im nije rekao o svom naslednom genetskom poremećaju.

Džejms Mekdugal (37) nastavio je sa doniranjem sperme uprkos tome što je znao da pati od fragilnog (krhkog) X sindroma. Ovo genetsko stanje, koje je nasledno, dovodi do niskog koeficijenta inteligencije i kašnjenja u razvoju i ne može se izlečiti.

Uprkos tome što je prvobitno potpisao sporazum u kojem se navodi da ne želi nikakav kontakt sa decom, Mekdugal se obratio sudovima za izdavanje naloga o roditeljskoj odgovornosti, nakon čega mu je dozvoljeno da provodi vreme sa četvoro svoje dece, navodi Daily Mail.

Tri majke su se usprotivile. Sud je doneo odluku da on ne bi trebalo da ima roditeljsku odgovornost za decu, jer bi im to nanelo štetu. Sudija je takođe rekla da bi Mekdugalovo ime trebalo "označiti", što bi sprečilo druge žene da koriste njegove usluge kao donora sperme.

U presudi je rečeno i da su Mekdugalova deca, rođena nakon što se on oglasio na stranici društvenih medija za lezbijke koje traže donatore sperme, trenutno stara između tri i nekoliko meseci.

Sudiji je rečeno kako je jedna 25-godišnja žena SV, kontaktirala Mekdugala nakon što je videla njegov oglas. Njeno dete, nazvano samo kao R i koje sada ima 3 godine, rođeno je u oktobru 2018. godine, nakon čega je usledilo drugo dete, nazvano samo kao P, koje sada ima 2 godine. Sudija je rekla da joj je Mekdugal dao dokument na tri stranice gde se navodi da on neće imati nikakva prava nad detetom niti pravo da kontaktira dete.

U dokumentu se na strani 3 takođe navodi da je imao sindrom krhkog X sindroma bez objašnjenja šta to znači, a SV je rekla je da nije ni čitala dokument do mesta na kom se to navodi, rekla je sudija. Nakon porođaja, SV je kontaktirala Mekdugala koji je često posećivao svoju ćerku, ona je zatrudnela sa drugim detetom, a on je živeo u njenom domu tokom izolacije pre nego što ga je zamolila da ode u junu 2020. Tvrdila je da se tuširao sa detetom najmanje dva puta, što je smatrala potpuno neprikladnim.

Nije ga videla od ozbiljnog incidenta 25. juna 2020. godine kada je uhapšen jer ju je napao napravivši joj modrice po vratu i leđima, a nikada nije sreo P koja je rođena u decembru 2020. godine.

Mekdugal je takođe kao donor sperme otac drugog deteta, nazvanog samo kao L, koje je rođeno u januaru 2021, i B, dečaka koji je rođen u julu 2018. godine, samo nekoliko meseci pre nego što je započeo vezu sa njegovom majkom KE.

Mekdugal je dobio sudski nalog drugog suda koji mu dozvoljava da ima redovan kontakt sa B, iako se dete nakon kontakta sa Mekdugalom vratilo sa modricama, rekla je sudija. Sudija je odložila predmet dok ne dobije izveštaj socijalne službe. Na sudu je utvrđeno da je Mekdugal kompleksna osoba, sa poteškoćama u učenju i da je na autističnom spektru.

