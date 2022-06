ŽENA POKAZALA SNIMKE KUĆE I SVI JOJ PORUČUJU – RAZVEDI SE! Ona prestala da čisti, a reakcija njenog muža sve razbesnela!

Žena prestala da čisti pre mesec dana kako bi dokazala svom mužu da je ona bila jedina koja je čistila. Svi joj savetuju da se razvede!

Raspodela kućnih poslova jedan je od najčešćih problema oko kojeg se savremeni parovi sukobljavaju. Većina muškaraca, uz nekoliko izuzetaka, ima stav da je to ženski posao, te da bi žene trebalo da kuvaju, čiste, peru, peglaju... a sve to uz regularne smene na poslu!

Jednoj zaposlenoj ženi i majci, međutim, smučilo se da ona bude jedina koja obavlja kućne poslove, pa je pre mesec dana rešila da prestane da to radi, kako bi videla da li će to njenog muža naterati da sam nešto očisti.

Ali, umesto toga, objavila je snimke koji pokazuju nered neviđenih razmera u kući, zbog čega joj svi savetuju da se razvede!

Žena je u nizu snimaka objasnila da je pre dve i po nedelje prestala da pere veš, kako bi pokazala mužu da je ona bila jedina koja to radi sve vreme. U prilog njenoj tvrdnji govori kupatilo puno veša koji je svuda razbacan, a ona poručuje da će oprati samo svoj i veš njihovog deteta.

Ona takođe naglašava da radi puno radno vreme i tako doprinosi kućnom budžetu, ali da je suprug često pita zašto njihova kuća ne može da bude tako čista i sređena kao kuće nekih njenih prijateljica koje nisu zaposlene.

"Želiš da radim i plaćam sve, dok se ti opuštaš kod kuće? Onda će kuća biti prljava", poručuje ona u drugom videu pokazujući haos u kuhinji – svuda su korišćene čaše, tanjiri, poklopci, uređaji...

U poslednjem videu koji je objavila, žena otkriva da je njen muž u međuvremenu pobacao sva sredstva za čišćenje, govoreći da joj "ne trebaju pošto više ne čisti". U ovom snimku pokazala je komadiće testenine svuda po podu i ogromne gomile veša svuda po podu.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Ljude su ovi snimci zapanjili, a većina joj je savetovala da se razvede od muža koji se tako ponaša.

"Mislim da je ovo znak koji si tražila. Umesto da preuzme neku odgovornost, on nastavlja da manipuliše tobom na ovaj način?", "Za ime Boga, videla sam sve tvoje snimke, molim te, razvedi se od njega, od ovoga ne može gore", pisali su joj.

"Razvedi se, nađi boljeg. On ne vidi problem u sebi, a to stvarno nije tako teško u ovoj situaciji", "Umesto da nešto očisti, on baca sredstva za čišćenje. To nije partner, nego dete", "Ti si mu žena, a ne majka, ostavi ga odmah", još su neki od komentara.