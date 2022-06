TITO JE BIO NA IVICI SMRTI, BLED I MRŠAV - Samo je sedeo, ćutao a onda je čuo njegove reči - 'NEĆE TAJ OSTATI, GOTOV JE'

Svedočenje Josipa Broza o kome se malo zna.

Josip Broz Tito se u kasnijim godinama života rado sećao i pričao o svojoj majci Mariji.

"Prve godine kada sam išao u školu oboleo sam od šarlaha. Kad sam bio rekovalescent, sav sam se osušio, mora da sam strašno izgledao . Bilo je to u maju mesecu. Bila je procesija neka, pa popovi išli, pa deca u belom obučena a ja gledam kroz prozor. Moja majka nije htela da me ostavi, iako su sve žene išle", počeo je priču Tito.

U jednom trenutku je u njihovu kuću ušao komšija za koga Tito kaže da je bio iz drugog sela.

"Njih dvoje razgovaraju a ja sve čujem šta pričaju. Govorili su o raznim stvarima, a on joj reče:

- Slušaj Marija, ovaj tvoj Joža ti neće ostati. On je gotov.

A moja majka ga gurne, i to sam video. Majka je odmah razgovor okrenula na druge stvari. A ja mršav, velike oči, samo sedim, ćutim i ništa ne govorim", prisetio se Tito.

Kada je komšija otišao, majka je odmah otišla do svog sina.

"Čim je on otišao ona me uzela na ruke i tako me držala sve vreme. To su osećaji koji ostanu kod čoveka dok je živ. To se nikada ne može zaboraviti. Zbog toga sam ja majku jako voleo", ispričao je Tito.

Treba podsetiti, da pojedini ne priznaju zvaničnu biografiju Josipa Broza tvrdeći da su njegovi roditelji Franja Josif i Marija Sobjeska.

"Titovo pravo ime je bilo Franc Jozef Habzburg und Loren. Tito koga mi znamo je vanbračni sin Franje Josifa i poljske grofice Marije Sobjeske. Kao dete je dat na usvojenje u jednu poljsku-jevrejsku porodicu. Tito je bio rimski car. Habzburgovci vuku poreklo po muškoj liniji od Hrista. I oni jesu zaista vladari sveta. Oto fon Habzburg ima titulu kralja Jerusalima", rekao je publicista Milan Vidojević u jednom intervjuu.

Inače, danas je godišnjica Titovog obraćanja studentima 1968. godine. Čuveni govor u kome Broz staje na stranu studenata.

"Devdeset procenata studenata je poštena omladina o kojoj mi nismo vodili dovoljno računa. U koje smo mi gledali kao đake u školi, smatrajući da nije vreme da se oni uključe u život naše socijalističke zajednice. To je bilo pogrešno, mi smo ih ostavili same. Tu svoju grešku sagledavamo i utvrdili smo je na današnjoj sednici", rekao je tada Broz.

Naglasio je da je na sednici bila vrlo ozbiljna diskusija.

"Treba voditi brigu o čoveku. Čovek je zaboravljen. Ovo je odraz naše nagomilane slabosti, a ne kriviti spoljne uticaje. Obraćam se radnicima, radnicama i studentima da nam pomognu u konstruktivnom rešavanju bitnih pitanja", rekao je tog 9. juna 1968. Josip Broz Tito.