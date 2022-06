STJUARDESA SA LUKSUZNE JAHTE OTKRILA KAKO JE RADITI NJEN POSAO: Ljudi misle da samo uživam i sunčam se - OVO JE ISTINA! (VIDEO)

Kejtlin, devojka koja radi kao stjuardesa na superjahtama, na svom TikTok nalogu često otkriva detalje o ovom poslu, uključujući i onu drugu, manje lepu stranu posla.

U videima nazvanim "dan u životu stjuardese na superjahti", ona je istakla da se najčešće budi oko 11 sati ujutru, ali da to i nije čudno s obzirom na to da često radi i do tri sata ujutru.

Pošto su trenutno na plovidbi okeanom, kaže da se ona i drugi zaposleni zabavljaju tako što jedni drugima postavljaju različite izazove. Radni sati joj počinju pranjem veša, a kaže da ga ima veoma mnogo, pošto na jahti boravi deset gostiju i 14 zaposlenih.

Kada uključi mašine za pranje i sušenje veša, sređuje prostoriju koja služi kao perionica, a onda sledi kratka pauza za ručak.

Kejtlin kaže da je zahtevno brinuti o tome da jahta uvek bude čista i uredna, što je iznenadilo sve one koji misle da je njen posao veoma glamurozan.

Pokazala je i kako čisti ve-ce šolju štapićem za uši.

Njen posao podrazumeva da čisti unutrašnje zidove jahte vodom i sredstvom za dezinfekciju, a onda od jedan do tri motri na okolinu i eventualne susrete sa drugim plovilima.

Doduše, naglasila je da u tom poslu uglavnom asistira, te da to rade obučeni ljudi, a nakon toga pomaže u čišćenju palube.

Nakon toga stjuardesa ima pauzu za večeru i druženje sa drugim zaposlenima, nakon čega se vraća "na stražu" od jedan do tri sata ujutru.