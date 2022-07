OTIŠLI SMO U AZIJU SA STOJADINA! Mladić iz Leskovca vozio 30 sati do Kušadasija: Znači, nismo stali, to mogu SAMO BUDALE kao ja

Bez starca nema udarca, kaže naša stara, a mladić iz Leskovca dokazao je to kroz primer automobila "zastava 101" koji je mnogo poznatiji u popularnoj kulturi kao "stojadin".

Mladić je upravo jednim takvim "stojadinom" - baš u vreme kad se sve više automobila kvari na putu ka moru - uspeo da stigne sve do Kušadasija, a to je put od čak 30 sati.

- Otišli smo u Aziju sa "stojadina"! To samo mogu budale ko ja. Oko trideset sati sam vozio, znači, nismo stali. Pomeramo granice - rekao je vidno umoran i iscprljen mladić nakon što je stigao do mora.

Mladić je inače postao poznat na Tik Toku upravo zbog ljubavi prema starim automobilima marke "zastava". Od početka godine je u dva navrata pokazao da ako se "stojadin" dobro servisira i vozi i te kako može da posluži kao prevozno sredstvo do mora.

Najpre je "stojadinom" prvo išao do Ulcinja, a onda je sredinom jula krenuo put Paralije. I do Ulcinja i do Paralije njegov "ferari" - kako od milošte tepa svom "stojadinu" - nije ga izdao već je bezbedno stigao na destinaciju.