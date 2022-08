PRESELA JOJ 2 DANA U BEOGRADU, PA OTVORILA DUŠU: 'Ljudi, plašite me, DRČNI STE I NEPRIJATNI'! Komentari pljušte - aj' ti kući, nije ovo za sve

Kada se pomenu prednosti i mane života u glavnom gradu, redovno nastane rasprava između onih koji nikada ne bi živeli u Beogradu i onih koji ne mogu da zamisle život u drugom mestu.

Neki smatraju da nema boljeg mesta za život od Beograda, dok drugi ne mogu da smisle svakodnevne gužve, gradski prevoz i veoma brz način života.

O tome svedoči i jedna korisnica društvene mreže Redit koja je podelila svoje mišljenje za dva dana boravka u Beogradu.

Njena objava izazvala je veliki broj komentara na ovoj platformi:

"Ljudi su jako neprijateljski nastrojeni, previše drčni, nestrpljivi, gde god sam ušla nisam srela skoro ni jednu finu osobu koja bi mi odgovorila lepo na pitanje ili ne daj bože normalnim tonom dala bilo kakvu informaciju. Sve je predaleko, ako imaš kola nemaš gde da se parkiraš, taksi ne daj bože da platiš, uzdaj se na tramvaj koji ne dolazi jedno 50 minuta. Dobro cene, očekivano da je sve skupo u Beogradu ali najviše me boli to što sam kartu u tramvaju platila 150 dinara (u Novom Sadu mogu kupiti skoro tri karte za ovu cenu). Beograđani voze kao ludi, ja se izvinjavam, ali plašite me. Svi prelaze na crveno, ja onako čekam to jadno zeleno i stojim i onda ljudi mene gledaju u fazonu "a vidi paćenicu što čeka zeleno svetlo". Ono lepo što sam videla je da psi mogu da uđu u gradski prevoz i hvala jednoj jedinoj ženi koja me je lepo uputila kuda da idem i još je bila prijatna", glasila je njena objava.

"Ne vidim čemu toliko gneva u ljudima. Ja se nekad i plašim da zovem majstora kad mi treba zato što znam da postoji velika šansa da se posvađamo, jedva čekam da nahvatam nekog ljubaznog koji te tretira kao ljudsko biće. I mladi i stari su takvi, nema izuzetaka. Da se svađaš sa takvima ima još manje smisla pošto ne dobijaš ništa", jedan je od komentara ispod ove objave.

"Ja sam u Beogradu proveo šest meseci, živeo sam tu kod Cvijićeve. Što se tiče ljudi imam zapravo sve najlepše da kažem. Svako se lepo javi, i u prodavnici i u zgradi i gde god da odem iskreno. Komšije su zvale na upoznavanje i slično. Za razliku od Novog Sada gde komšija pored mene neće ni zdravo da progovori", dodao je drugi korisnik.

Bilo je i dosta onih neprijatnih komentara poput: "Vrati se nazad", "Aj, kući", "Nije Beograd za svakoga"