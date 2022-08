VEDRANA RUDAN U BOLNOJ ISPOVESTI OTKRILA JEZIVE DETALJE: Pokušala sam da ubijem oca, bio je u krvi od glave do pete

Vedrana Rudan u jednoj emisiji otkrila je da je imala teško detinjstvo u kojem ju je otac zlostavljao. Jednom prilikom pokušala je da ga ubije.

Književnica Vedrana Rudan poznata je po svojim kontroverznim stavovima. Često svojim smislom za humor, kao i oštrim jezikom privlači veliku pažnju.

Međutim, malo ko zna da je imala veoma teško detinjstvo, te da je bila vrlo sirmomašna. Vedrana je takođe bila i žrtva pordičnog nasilja.

Ona je otvoreno pričala o tome kako ju je otac fizički zlostavljao, te da je jednom prilikom, nakon konstantnog zla koje joj je nanosio, pokušala da ga ubije.

"Kada mi je umro otac, rekla sam sebi: "Umro ti je otac!" Želela sam mu smrt kada sam imala petnaest godina, čak sam ga pokušala ubiti, ali mi nije uspelo, kada sam imala dvadeset, ali je ipak ostao živ. "Trebala bi pustiti suzu, k vragu, umro ti je otac..." Ja šetam po kuhinji i stvarno sam neke dve-tri suze izvukla iz sebe.", rekla je Vedrana i dodala:

"Onda sam rekla: "Čekaj malo! To smeće je toliko zla učinilo, pa koje suze? Ko te gleda?" Stalno mislimo da nas neko gleda, da nas neko procenjuje, da nam neko sudi i da mi moramo biti dobri da bismo tome nekome ispunili želju. Niko nas ne gleda, niko o nama ne razmišlja. Svako ima punu glavu svojih problema. Briga nekoga za vas. Niko o meni ne brine, brine o sebi. Čekaj, ne plačeš za ocem, sama si u kuhinji. Kome ćeš glumiti? Sebi? Tuge nema, radosti nema, olakšanja nema. Odj*bi oca, ništa se nije dogodilo" - rekla je ona u jednoj emisiji.

Vedrana se prisetila i jezive scene koju je u to vreme imala sa ocem, te otkrila da je došlo i do fizičkog sukoba.

"Imala sam 21 godinu, diplomirala sam, radila sam stalni posao. U to vreme nosile su se mini-suknje, a onda su preko noći došle maksi-suknje. Naravno, kao svaka mlada cura, koja ima svoju platu, pratila sam modu, kao i sve cure mojih godina, bar većina. ", rekla je ona i dodala:

"Otac je došao u tu našu kuhinju, ispod nivoa zemlje. To je bio jedan ćumez, zato sam opsednuta okruženjem u kom živim. Dakle, živela sam u rupi. On me odmeravao, onako znalački, prostački, zlobno, odvratno, moćan... "

"Majka je u kutu drhtala, jer nikada se nije smeo dizati ton kad je on u blizini. On kaže: "O, juče si bila k*rva, a danas si časna sestra. Odluči se!" Ja mu odgovaram: "Ne s*ri!" Moja majka je skoro umrla, jer ja sam prvi put digla ton na mog oca. Mislila sam, čekaj, šta mi se može dogoditi. Završila sam školu, radim i sad taj poluobrazovani divljak komentariše suknju koju sam sama kupila. "Šta te briga! Mogu biti k*rva, mogu biti časna sestra. Šta ti imaš s tim?", nastavila je svoju priču Vedrana.

Vedrana je otkrila i da je nakon fizičkog kontakta dobila želju da ubije svog oca.

"On je prišao ka meni i zgrabio me za tu neku odeću i digao u vazduh i bacio u stakleni orman. Bila sam sva u krvi i staklu. Majka je ćutala i tresla se. Na šporetu za drva bila je velika šerpa puna gulaša. Uhvatila sam je za goruće uši, digla je u vazduh i bacila mu je u glavu. On je nekako se odmakao, bio je sav u krvi, od glave do pete. Majka je vikala: "Šta si učinila? Šta si učinila?" Ja joj kažem: "Htela sam ga ubiti!" Otišao je kod doktora, gde su mu zašili te rane i onda se vratio u kafić i omiljenoj konobarici Ani je rekao: "Vedrana me pokušala ubiti!" Ona mu je rekla: "A šta je do sada čekala? "Taj dan sam uzela to nešto šta sam imala od odeće i otišla iz kuće.", rekla je Vedrana.