IMA 19 GODINA, IZGLEDA KAO DETE, ALI SE VOZI U LIMUZINI OD MILION DOLARA: Ceo svet ga obožava, a nekad su mu se PODSMEVALI! (FOTO)

Da nije društvenih mreža mladić Hasbula Magomedov bi verovatno ostao da zauvek živi u svom zabačenom Dagistanu i trpeo zadirkivanja okoline zbog svog izgleda.

Danas, svi ga znamo iz mimova, video klipova, objavama na mrežama. On ima 19 godina, visok je svega 1 metar, a mnogi tvrde da ima samo 16 kilograma.

Zbog hormonalnog poremećaja nikada nije porastao, a njegovo lice zadržalo je detinji izgled. Međutim, pre dve godine desio mu se TikTok, na kom je postao tolika zvezda da je upravo započeo svoju turneju po Australiji na kojoj ljudi plaćaju da čuju direktno od njega kako je postao poznat.

TikTok senzacija Hasbul dočekan je u Australiji kao da je najveća svetska zvezda. Na aerodromu ga je dočekalo obezbeđenje koje ga je ispratilo do Rols RojsA vrednog 1,2 miliona dolara, a on sam sav sređen u Dolče i Gabana patikama i sa Guči torbom koja košta 1.600 evra, izgledao je prilično važno. Nije loše za klinca koji je, objektivno gledano, nema ni dana radnog iskustva i živi od objavljivanja video snimaka na kojima ne radi ništa specijalno.

Jedan takav vrti se ovih dana. Na njemu su Hasbula i čuveni Šakil O Nil. Hasbula tu "udara" proslavljenog košarkaša, da bi se na kraju obojica slatko nasmejali na ovu foru u stilu prevaziđenih "Jackass".

Hasbula se proslavio 2020. godine kada je počeo da objavljuje snimke na Instagramu i TikToku. Na većini se vidi kako pravi prenkove i prihvata izazove, ali ono što ga je izdvojilo od ostalih jeste njegov neobičan izgled i pre svega toga - njegov samouverni stav. Ljudi ga vole jer ih iznova podseća ma koliko život može da bude težak, morate da ostanete optimisti. To je dovelo dotle da ima više od 2.1 miliona pratilaca i skoro 5 milijardi pregleda na TikToku koji su znali da cene i njegov trud i pozitivan stav.

- Ljudi se stalno žale oko svega u životu, ali ja se trudim da uživam u svakom danu i da radim ono što volim i što me zabavlja. Hej, morate stvarno da ostanete pozitivni. Život u jednom pogledu postane bolji, u drugom vam se komplikuje, i to sam naučio od kako sam postao poznat. Mislim da se vidi kako sam vredno radio da postignem nešto na šta sam ponosan i hvala svima koji su mi u tome pomogli - ispričao je on nedavno u intervjuu za sidnejski Morning Herald.

Da mu na tom putu nije bilo lako, to je sigurno. Hasbula je rođen sa deficitom hormona rasta, stanjem koje je poznato kao patuljasti rast koji se ogleda u tome da on ima abnormalno malo telo u proporcijama poput potpuno razvijenog ljudskog tela. Najveći deo medijske pažnje koju je Hasbula brzo dobio bila je rezultat toga što je prozvao Abdua Rozika na borbu, momka koji takođe zbog problema u razvoju ostao nizak. Iako do borbe nije došlo, slava je bila tu, a tek se prouo za njega kada ga je u svom potkastu spomenuo Džo Rogan i nazvao ga "Mini Habib" jer se stalno družio sa ruskim MMA borcem Khabibom Nurmagomedovim.

Hasubl je potom postao neizostavan u mimovima i gifovima na internetu, što ga je podstaklo da na NFT tržištu ponudi svoj crtani. Procenjuje se da je zaradio oko 200.000 evra.

I sad, ovaj momak počinje turu po Australiji. Ako se pitate šta će da radi na toj turneji, odgovor je: da masno naplati svima koji žele da ga čuju kako priča o svom životu, da se slikaju sa njim, naprave video, uzmu autogram... Još je rekao kako se nada da će između svojih govora naći vremena da vidi kengure i da ode na čuvenuu Bondi plažu.