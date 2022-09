NE, OVO NIJE FOTOMONTAŽA! Policija upala u PODRUM, pa zatekla jezivu scenu: U improvizovanom bazenu morske zveri - BILO JE I LEŠEVA! (FOTO)

Njujorška policija nije mogla ni da sanja šta će pronaći u podrumu jedne kuće u Velikoj jabuci. Naime, ne samo da su ugledali bazen po zemljom, već su u njemu još i plivale ajkule

Njih sedam je bilo živo dok su tri uginule, a sve su ih držali u prostoru dugačkom samo 15 metara.

