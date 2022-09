Ovo su razlozi zbog koji se SRBI PLAŠE SMRTI: Jedan je posebno JEZIV!

Pojedini odrasli građani, ali i deca od svega 12 godina pa najviše se plaše sopstvene smrti ili smrti roditelja i nekog bližeg člana porodice.

Naime, na društvenoj mreži Tviter se pokrenula rasprava oko večite teme života i straha od smrti.

- Da vi samo znate koliko se ja bojim smrti. Sama pomisao da ću jednog dana umreti i da me više nikad neće biti mi stvara toliku nelagodu i anksioznost - napisala je jedna devojka u tvitu i pokrenula lavinu komentara pratioca koji su je savetovali kako da reši taj problem straha, dok je druge ovaj tvit ohrabrio pa su izneli svoje strahove od smrti.

- Ima jedna tehnika blokiranja misli. Kad te uhvate te ružne misli preseci ih mislima koje ponavljaš u sebi: "Odakle meni ove misli". Probaj, pomaže - piše u prvom komentaru, dok se autorka tvita nadovezala:

- Nekad su misli toliko jače da ni to ne pomaže

- Nikad se nisam plašila smrti. Samo se nadam da neću nikome biti na teretu onemoćala i nepokrfetna, ne daj Bože - napisala je jedna korisnica.

- Da se ne patim ni ja ni nikog oko sebe. Ali sama pomisao da me više nikad neće biti mi je jeziva - dodala je devojka.

Ipak neki su je ohrabrili rečenicom da upravo smrt daje smisao životu.

- Pa ta smrtnost i daje smisao životu zato ga treba proživeti što je moguće bolje, raditi stvari, putovati, probati svašta - posavetovala je jedna korisnica Tvitera.

- Moja bratanica od 12 godina ima napade panike iz istog razloga. Kumin sin od 13 godina često izjavi kako bi voleo da umre pre roditelja kako ne bi doživeo njihovu smrt. Jezive situacije.

- Meni je to jedan od razloga zašto i imam napade panike. E, to je malo zeznuto jer se ja i dana sa skoro 30 godina nisam pomirila da će mama i tata umreti, a ja nastaviti živeti. Mislim da je dosta ljudi to nezamislivo.

- Ono čemu daješ fokus to raste. Zato momentalno prekini tok misli nekom radnjom ili bilo čime što će ti odvratiti pažnju.

- I ja se mnogo bojim smrti, volim život i volela bih da živim baš dugo. A još više se bojim smrti dragih ljudi i da ću ostati sama na svetu.

- A to da ne pričam. Još mi se to sve samo nagomila kad razmišljam, pa sve dublje i dublje misli. Užas - glasili su neki od komentara.