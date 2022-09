OBJAVLJENE NOVE SLIKE ZVEZDANOG PORODILIŠTA! Nasin teleskop otkriva šta se nalazi duboko unutar mesta gde se RAĐAJU ZVEZDE

Objavljene u ponedeljak, slike bacaju svetlo na okolinu sličnu našem Sunčevom sistemu koji se oformio pre više od 4,5 milijardi godina. Posmatranja magline Orion pomoći će naučnicima da bolje razumeju šta se dogodilo tokom prvih miliona godina planetarne evolucije Mlečnog puta.

- Oduševljeni smo slikama nebule Orion koje oduzimaju dah. Započeli smo ovaj projekt 2017. i čekali više od pet godina da dobijemo ove podatke – istakao je astrofizičar Zapadnog Univerziteta Els Piters.

Srca „zvezdanih porodilišta“, odnosno molekularnih oblaka, poput ovog u maglini Oron, zamagljena su velikim količinama zvezdane prašine, zbog čega je nemoguće proučavati šta se dešava unutra uz pomoć instrumenata poput teleskopa „Habl“ koji se oslanjaju uglavnom na vidljivu svetlost.

Ali, zato „Veb“ detektuje infracrvenu svetlost kosmosa što posmatračima omogućava da vide kroz slojeve prašine i otkriju akciju koja se odvija duboko unutar nebule Orion.

