FILM DUŠANA MILIĆA KANDIDAT SRBIJE ZA OSKARA! 'Mrak' u trci za 95. dodelu nagrada Američke akademije filmske umetnosti i nauke

Selekciona komisija Filmskog centra Srbije odlučila je da film Dušana Milića “Mrak” bude kandidat Srbije u trci za 95. dodelu nagrada Američke akademije filmske umetnosti i nauke, u kategoriji za najbolji međunarodni film.

Komisija FCS je radila u sastavu: reditelj Ivan Ikić (predsednik komisije), reditelj i producent Stefan Ivančić, scenarista i reditelj Vuk Ršumović, glumica Olivera Viktorović, filmski kritičar Božidar Zečević, montažer Dragan Petrović i scenarista Kosta Peševski, članovi.

Reditelj filma izrazio je veliku radost i čast što se našao u trci za ovu prestižnu nagradu.

“Vrlo sam počastvovan što je komisija sa toliko glasova podrzala naš film za prezentaciju za najznačajniju filmsku nagradu. Uradićemo sve što je u našoj moći da film što bolje predstavimo članovima američke akademije”, izjavio je Dušan Milić.

Radnja filma inspirisana je istinitim događajem koji se odigrao u vreme martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji. Film obrađuje životnu i potresnu priču koja je ispričana kroz vizuru devojčice Milice, koja sa majkom i dedom živi u planinskim zabitima Kosova, na imanju okruženom gustom šumom.

Glave uloge tumače Slavko Štimac i sve popularnija danska glumica srpskog porekla Danica Ćurčić. Ostale uloge su poverene Mioni Ilov, Flaviu Parenti, Ivanu Zerbinati, Nikoli Kent, Darrenu Pettie, Nikoli Rakočević, Slaviši Čurović, Slađani Bukejlović.

Autorsku ekipu filma čine scenarista i reditelj Dušan Milić, direktor fotografije Kiril Prodanov, scenograf Milenko Jeremić, kostimografkinja Lidija Jovanović, montažer Yanis Chalkiadakis i kompozitor i dizajner zvuka Kristian Eidnes Andersen, a iza filma stoje produkcijske kuće This and That i Firefly.

Danska, Bugarska, Italija, Grčka i Srbija stoje kao koproducenti ovog filma, uz podršku Eurimages i Media fonda, a svetski distributer je kuća Wide managment.

