BRITANCI POLUDELI ZA NOSTRADAMUSOM - Evo i zbog čega

U knjižarama širom Britanije vlada prava pomama za knjigom o Nostradamusovim proročanstvima pošto je "predvideo" godinu smrti kraljice Elizabete II!

Mnogi tvrde da je on pre više od 450 godina "znao" kada će britanska kraljica preminuti. Sedam dana pre smrti kraljice prodato je samo pet primeraka knjige "Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future", koju je napisao Mario Riding.

Međutim, posle njene smrti, tj. od 8. do 15. septembra, prodato je čak osam hiljada primeraka, prenosi "Sandej tajms".

U ovoj knjizi je, između ostalog, navedeno Nostradamusovo "predviđanje" da će kraljica Elizabeta II umreti oko 2022. i da je nasleđuje kralj Čarls Treći.

Brojni ljudi širom sveta smatraju da je Nostradamus bio genije s natprirodnom moći da vidi budućnost kao što je "predvideo" dolazak Hitlera na vlast, Drugi svetski rat, a neki čak tvrde da je znao kada će početi rat u Ukrajini.