DODELJENA NOBELOVA NAGRADA ZA MEDICINU: Svante Pabo dobitnik prestižnog priznanja

Dobitnici prošlogodišnje nagrade za medicinu bili su američki naučnici Dejvid Džulijus i Ardem Pataputijan za otkrića u vezi sa načinom na koji ljudsko telo registruje temperaturu i dodir.

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J