Nenad Stefanović, poznat kao Neša Manijak je najpoznatiji srpski porno glumac koji se u porno industriji kali više od jedne decenije.

U jednom od retkih velikih intervjua koje je dao, Nenad je pričao detaljno o svom poslu. U porno industriju je ušao, može se reći, sasvim slučajno - listajući novine.

"Vidim oglas u kome je pisalo - potrebni porno glumci za snimanje filmova za naše i inostrano tržište. I rekoh sebi - ajde Nešo da probaš. Okrenem broj, predstavim se a dotični gospodin me pita da li imam partnerku sa kojom bih snimio taj prvi film. Naravno da sam rekao da nemam. Koga da pozovem i da kažem - e ajde sa mnom da snimamo porno film", počeo je priču sada već čuveni Neša Manijak.

Rekli su mu da dođe za tri dana ali da za to vreme ne sme da ima seks. Kaže kako je imao tremu zbog reflektora, kamera.

"Devojka je bila lepa, zgodna. Pitao sam šta treba da radim. Reče mi čovek samo da se opustim i da dam sve od sebe. Tada sam rekao sebi - Nešo, ovo ti je ključna tačka u svom životu. Ovo je biti ili ne biti. Nešo, možeš ti ovo", priča Nenad.

Posle snimanja je dobio pohvale da je odličan:

Dobio sam pare i već posle tri dana sam imao novo snimanje. I tako sam počeo da radim. Do sada sam snimio više od 80 filmova i promenio oko 200 partnerki. A privatno, mimo kamera sam imao duplo više partnerki

Sa suprugom je u početku bilo nesuglasica jer, kako sam kaže, ona nije prihvatala njegov posao.

"Ja svoju suprugu volim i poštujem. Milion žena sa kojima sam pričao su mi isto rekle - Nešo, da si moj muž ja bih te na spavanju skratila za onu stvar. Moja supruga je teško prihvatila moj posao ali sam joj ja dokazao da mi je porodica na prvom mestu. Ona je pogledala neke moje filmove i tada mi je zamerila da sam tamo bolji u seksu nego sa njom. Ali sam joj objasnio da tamo moram da odradim kako mi kažu, a da je sa njom nešto drugo", rekao je Nenad.

Ističe da ako ste profesionalac onda morate da radite sve što vam kažu.

"Morate da radite i na minus 15 i na plus 40. Tako sam jednom snimao na Košutnjaku na plus 40. Bilo nas je nekoliko. Ja, kolega i dve devojke. Taman krenemo da radimo napadnu nas komarci. Onda taman oteramo dimom komarce sad dim smeta kameri. Kad smo sve sredili krene snimanje, ide akcija već 15 minuta kad odjednom neka dvojica od 50 i nešto godina džogiraju pored nas. Kad su nas videli onako gole digli paniku, hteli da zovu miliciju. E, onda smo im mi objasnili šta radimo. Posle nismo mogli da ih se otarasimo. Kao džogiraju pa se onda sakriju i gledaju nas", ispričao je Neša.

Jednom je u Zrenjaninu snimao u januaru na minus 15.

"Trebala nam je uvodna scena koja će da bude napolju. Scenario je bio sledeći - mi se upoznajemo, odmah kreće akcija, ona mene oralno zadovoljava i posle da prelazimo u neku sobu. E sad, na minus 15 da vas neko 10 minuta oralno zadovoljava je katastrofa. Ali odradio sam maksimalno dobro", iskren je Neša.

Kako kaže, svima kad pomenete seks i pornografiju su nešto gadljivi.

"Naše žene su najseksipilnije žene na svetu. Ja sam se razočarao u svoje najlepše partnerke u privatnom životu. Sviđamo se jedno drugome, sednemo, popijemo piće, ja pomenem kres kombinaciju, e ali to kod naših devojaka nema. Hoće da izlazimo, da prođe jedno tri meseca pa tek onda. I mene prođe volja. Toga u Evropi nema. Meni se desilo u BiH da upoznam devojku u kafiću, ona sedela sa drugaricama. Čula je čime se bavim, zna u kom sam hotelu i sama mi se ponudila da izađemo zajedno. I posle smo uradili to što je trebalo da uradimo", ispričao je Neša.

Večita tema - koliko je trajao najduži seks? Neša kaže da je u njegovom slučajo to bilo 20 minuta, doduše pred kamerama.

"Najduži seks pred kamerama bez prekida je bio u jednom filmu za Rumune i trajao je 20 minuta. Sve vreme je to bio seks bez prekida", kaže Neša.

U Srbiji gde sve nije snimao - u hotelima, kućicama, luksuznim vilama. Uglavnom su, kaže, luks smeštaji.

"Snimali smo jednom u Novom Sadu u jednoj prizemnoj lepoj kućici koja se nalazi na par metara od jednog šetališta. U jeku snimanja, usred vrhunca partnerka moja pogleda ka prozoru i krene da vrišti - Siledžije, siledžije! Mi zaustavimo snimanje i pogledamo a na prozoru momak i devojka gledaju i ne trepću. Posle nam priznali da već 15 minuta stoje tu i gledaju nas", prisetio se tada Neša.

Govoreći o ženama iz visokog društva, Neša je rekao da su one mnogo raskalašnije od drugih ali da ne može mnogo da priča zbog supruge.

"One imaju sve u životu ali im fali ovo što ja radim. Dođem ja kod njih, odradim šta treba ali ne slušam o njihovom životu. Svako ima svoj život. Te priče mene najmanje ne zanimaju. Ja nisam psihijatar. One se uglavnom žale na muževe ali ja to ne mogu da slušam. Imam ja i svoje probleme. Zovu me da dođem opet. A što se tiče tih privatnih kombinacija toga je uvek bilo. Bude i bakšiša", kaže Neša i dodaje da će se ovim poslom baviti sve dokle god bude imao snage.

"Ja sam spojio i lepo i korisno", zadovoljno kaže Neša.

