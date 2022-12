NA KORAK SMO OD BESKONAČNOG IZVORA ENERGIJE! Veliki uspeh naučnika - nuklearna fuzija mogla bi uskoro da promeni svet

Ovo je CNN-u potvrdio izvor upoznat sa projektom, a portal navodi da se očekuje da će američko Ministarstvo energije zvanično objaviti ovaj proboj u nauci u utorak. Rezultat eksperimenta bio bi ogroman korak u decenijski dugom pohodu za oslobađanjem beskonačnog izvora čiste energije koji bi mogao da pomogne da se okonča zavisnost od fosilnih goriva.

Fuzija i fisija

Istraživači su decenijama pokušavali da rekreiraju nuklearnu fuziju, replikujući energiju koja pokreće Sunce. Naime, nuklearna fuzija je proces kojim se replikuje ista energija koja pokreće Sunce. Dešava se kad se više atomskih jezgara spoji, formirajući jedno teže jezgro. Ovaj proces generiše ogromnu količinu energije (zavisno od mase jezgara koja su u njega uključena) kao toplotu. Za razliku od toga, nuklearna fisija je proces cepanja većeg atoma na dva ili više manjih. To je ona vrsta energije koja danas napaja nuklearne reaktore širom sveta. Kao kod fuzije, toplota stvorena cepanjem atoma takođe se koristi za generisanje energije.

Join us LIVE tomorrow at 10 a.m. ET / 7 a.m. PT for a special announcement and press conference regarding a MAJOR scientific breakthrough. Remarks will be given by @ENERGY leaders @SecGranholm, @NNSANews’ @NNSAHruby and #LLNL Director Kim Budil. Tune in: https://t.co/H2Lwto2naD pic.twitter.com/XdugB3UhEz