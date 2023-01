PREMINUO LEGENDARNI DEJVID KROZBI - Predstavljao je ikonu kontrakulture i bio član Rokenrol hola slavnih

Legendarni pevač Dejvid Krozbi preminuo je u 81. godini života.

Američki pevač, gitarista i tekstopisac, Dejvid Van Cortlandt Krozbi rođen je 14. avgust 1941. godine, a pored solo karijere, bio je jedan od osnivača i bendova Birds i Crosbi, Stills & Nash.

Njegova supruga je izdala saopštenje i zamolila da se privatnost njihove porodice ispoštuje.

„Sa velikom tugom saopštavamo da je nakon duge bolesti preminuo naš voljeni Dejvid Krozbi. Njegova humanost i dobra duša će nastaviti da nas inspirišu. Mnogo će nam nedostajati“, stoji u izjavi njegove žene.

Legendarni Krozbi je u intervju pre dve godine kazao da planira da se bavi muzikom dokle god može.

„Ja sam na kraju svog života … i to je vrlo čudna stvar. I evo do čega sam došao razmišljajući u vezi s tim: nije do toga koliko vremena imate, jer zaista to ne znam. Mogao bih da imam dve nedelje, mogao bih i 10 godina. To je ono što radiš sa vremenom koje imaš. I zato se trudim da ga stvarno dobro provedem“, kazao je on tada.

Predstavljao je ikonu kontrakulture, a bio je i član Rokenrol hola slavnih i čovek čiji su albumi uvršćeni na „Rolingstounovu“ listu „500 najboljih albuma svih vremena“.

Podsetimo, The Byrds bila je američka rok grupa osnovana 1964. godine u Los Anđelesu, te godine im se pridružio i Krozbi, a svoj prvi hit broj jedan dobili su u aprilu 1965. sa obradom pesme „Mr. Tambourine Man“ Boba Dilana. Krozbi se pojavio na prvih pet albuma Birdovih i producirao reunion album originalne postave iz 1973. godine.

Godine 1967. pridružio se Buffalo Springfieldu na pozornici Monterei Pop Festivala, što je doprinelo njegovom otpuštanju iz Birdsa. Kasnije je osnovao Crosbi, Stills & Nash 1968. godine sa Stivenom Stilsom (iz Bufalo Springfilda) i Grejemom Nešom iz Hollies.

Nakon objavljivanja njihovog debi albuma, CSN je osvojio nagradu Gremi za najboljeg novog izvođača 1969. Nil Jang se pridružio grupi za nastupe uživo, njihov drugi koncert je bio Vudstok, pre nego što su snimili svoj drugi album Deja Vu.

Zamišljeni da budu grupa koja može slobodno da sarađuje, Krozbi i Neš su snimili tri zlatna albuma 1970-ih, dok je jezgro CSN-a ostao aktivan od 1976. do 2016. CSNI okupljanja su se održavala u svakoj deceniji od 1970-ih do 2000-ih.